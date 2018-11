aldiladelcinema

: Al RIFF arriva il film “La Partita” - Aldiladelcinema : Al RIFF arriva il film “La Partita” - LiciaGargiulo : Al RIFF arriva il film “La Partita” - HorrorItaly : Scarlett : Impossibile Fuggire : Arriva l'On The Road Movie di Luigi Boccia [ANTEPRIMA] DreamWorld Movies presenta… -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) In anteprima assoluta, a Roma il 20 novembre al Nuovo Cinema Aquila alle ore 20:30 in occasione delsi terrà la proiezione del“La. Sarà presente all’evento tutto il cast tra cui Francesco Pannofino, Alberto Di Stasio, Giorgio Colangeli, Stefano Ambrogi, Lidia Vitale e Simone Liberati. Gli attori e il regista presenteranno ilin sala. Una partita di pallone nella periferia romana. Tutta la storia de “La, opera prima di Francesco Carnesecchi, ruota attorno a questi 90 minuti. Sul campo non si deciderà solo il risultato del campionato. Il presidente, l’allenatore e il capitano della squadra si giocheranno il destino della propria vita. Undrammatico che, per ambientazione e personaggi, ha il sapore della commedia italiana mentre il ritmo incalzante del montaggio è quello deid’azione americani, soprattutto quelli sportivi, dove ...