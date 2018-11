Aggressione all’arbitro | Andes | “Serve cultura della sicurezza e personale formato”

calcioweb.eu

(Di martedì 13 novembre 2018) “Dopo i recenti casi di cronaca è necessario ribadire ancora e con forza la necessitàpresenza di un responsabile allaadeguatamente formato per tutte le società sportive. Laè anche questione di, il solo inasprimento delle pene non basta”. E’ l’appello di Ferruccio Taroni, presidente dell’A.N.DE.S (Associazione Nazionale Delegati alla) dopo l’subita domenica scorsa da un direttore di gara di 24 anni al termine del match di calcio del campionato di Promozione romana tra Virtus Olympia e Atletico Torrenova. “Quanto è accaduto è inaccettabile – spiega Taroni – e dimostra per l’ennesima volta, semmai ce ne fosse ancora bisogno, quanto sia importante che tutte le società sportive, anche nel mondo dei Dilettanti, abbiano un responsabile allaadeguatamente formato. Servono figure, penso anche a dirigenti e allenatori, ...