AG | no a disoccupazione CH per frontalieri | iniziativa cantonale

Stati Uniti - lieve calo per le richieste di sussidi alla disoccupazione : Le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana al 3 novembre scendono ulteriormente. I "claims" sono scesi di 1.000 unità a 214.000 dalle 215.000 unità della settimana ...

Effetti del governo dell'incertezza. disoccupazione torna sopra al 10 per cento - pil fermo - imprese sfiduciate : L'economia italiana avrebbe dovuto crescere dello 0,2 per cento nel terzo trimestre, ma il pil si è attestato a zero: significa nessuna crescita da giugno a settembre. Con una giravolta, la retorica ...

Bankitalia : rischi gravi per lo spread La disoccupazione torna sopra il 10% : Per chi detiene titoli di Stato superiori all’anno perdita media dell’8% dall’inizio dell’anno. Dal prossimo anno per lo Stato maggiori spese per 5 miliardi per finanziare il debito pubblico.

Lavoro - la disoccupazione risale sopra al 10%. Persi 34mila occupati in un mese : A settembre l’occupazione torna a calare, dopo la crescita registrata ad agosto: rispetto ad agosto sono 34mila gli occupati in meno. Dopo due mesi in discesa, torna a crescere la disoccupazione, che arriva al 10,1%, risalendo al 31,6% tra i giovani...

Giappone - lieve calo per la disoccupazione : Ancora un calo per la disoccupazione in Giappone . Il Ministero degli Affari interni delle poste e telecomunicazioni nipponico segnala che a settembre il tasso di disoccupazione è sceso al 2,3% , ...

VAT : disoccupazione parziale per 400 collaboratori : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Schifani : “Reddito di cittadinanza è un anestetico per il bubbone disoccupazione al Sud” : Il senatore di Forza Italia Renato Schifani spiega perché il reddito di cittadinanza non migliorerà la situazione dell'occupazione nel Mezzogiorno: "Si anestetizza il problema, non si arriva a debellare la patologia. La disoccupazione si risolve creando lavoro. Lo Stato non può fare assistenza, ma deve guidare i processi di crescita economica di un Paese".Continua a leggere

Dietrofront del governo sul deficit : "In 3 anni dal 2 - 4 all'1 - 8 per cento. disoccupazione giù al 7%" : A sottrarre il ministro dell'Economia dalle domande dei giornalisti arriva la portavoce di Salvini, Iva Garibaldi, che lo fa uscire dalla sala. Salvini strafelice per i risultati ottenuti Salvini si ...

Indennità di disoccupazione - un miliardo e 700 milioni vanno a chi non si attiva per cercare lavoro : MILANO - Tra marce indietro sulla riforma degli ammortizzatori sociali, annunci sul potenziamento dei centri per l'impiego, un miliardo promesso dalla vice ministra Laura Castelli, e promesse sul ...

Istat - disoccupazione agosto al 9 - 7 per cento : il minimo dal 2012 : È la prima volta dal 2012 che il tasso di disoccupazione cala in agosto al 9,7% (abbassando la soglia del 10%), miglior dato dal gennaio di sei anni fa. Lo ha evidenziato l’Istat nel suo aggiornamento mensile sottolineando che il calo è di 0,4 punti percentuali su luglio e 1,6 punti su agosto 2017. I disoccupati sono diminuiti sul mese di 119.000 unità a 2.522.000 mentre sono calati di 438.000 unità su agosto 2017. Nel mese di agosto si è ...

Per Rosengren - Fed - la bassa disoccupazione presenta rischi : ... che possono più facilmente passare da un'occupazione all'altra e ottenere aumenti salariali, ma la bassa disoccupazione potrebbe spingere l'economia verso un'inflazione inattesa o generare altri ...

Istat - ad agosto disoccupazione al 9.7% : non scendeva sotto il 10 dal 2012. Aumentano però giovani disoccupati e lavoratori a termine : Era da gennaio 2012 che il tasso di disoccupazione in Italia non scendeva sotto al 10%. Ma i dati di agosto dell’Istat mostrano per la prima volta negli ultimi 6 anni un’inversione di tendenza: la percentuale è scesa al 9,7% con un calo di 0,4 punti percentuali su luglio e 1,6 punti su agosto 2017. L’Istituto nazionale di statistica evidenzia però che Aumentano anche i giovani disoccupati e i lavoratori a termine, mentre ...

Istat - la disoccupazione ad agosto scende al 9 - 7%. In lieve aumento per i giovani : MILANO - Per la prima volta dal 2012 il tasso di disoccupazione sfonda la soglia del 10% e cala in agosto al 9,7%, miglior dato dal gennaio di sei anni fa. Lo evidenzia l'Istat nel suo aggornamento ...

Parlamento UE : a 10 anni da crisi finanziaria - Italia maglia nera per debito pubblico e disoccupazione : A 10 anni dalla crisi finanziaria globale che ha ridisegnato gli equilibri economici mondiali, l'Europa porta ancora le ferite di quella che è stata la peggiore recessione della sua storia. Oggi, ...