Addio al bonus bebè nel 2019 | nessuna proroga è stata confermata

(Di martedì 13 novembre 2018) La diminuzione delle nascite ed l’invecchiamento della popolazione che da anni coinvolge il nostro paese, resta ai massimi storici. Un problema che da anni interessa anche i legislatori e la politica nostrana. Infatti, soprattutto negli ultimi anni, manovra finanziaria dopo manovra finanziaria, sono stati tanti i provvedimenti rivolti alle famiglie per cercare, in qualche modo, di spronarle a mettere al mondo nuovi figli.mamma domani, carta acquisti,nido ebebè sono misure che hanno fatto capolino nel nostro ordinamento dando sostegno alle famiglie dal punto di vista economico. Ilbebè è senza dubbio la misura più utilizzata dalle famiglie che hanno deciso di aumentare il proprio numero di componenti, con gravidanze e adozioni. La misura è nata nel 2015 per poi essereta anche per il 2018, anche se con alcuni correttivi che l'hanno resa meno ...