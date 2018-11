Addio a Stan Lee | padre dei supereroi

gqitalia

: Addio a Stan Lee, il papà dei supereroi Marvel: da Spider-Man ai Fantastici Quattro - Corriere : Addio a Stan Lee, il papà dei supereroi Marvel: da Spider-Man ai Fantastici Quattro - SkyTG24 : Gli amanti dei fumetti dicono addio a Stan Lee, padre di molti personaggi #Marvel come SpiderMan, X-Men e I Fantast… - Gazzetta_it : VIDEO Addio a Stan Lee, il papà dei supereroi -

(Di martedì 13 novembre 2018) Fumettista, autore, editore, divo pop. Si è spento il 12 novembre, all’età di 95 anni, il leggendarioLee. È stato a lungo presidente e direttore editoriale della Marvel Comics, per la quale ha sceneggiato un fiume di storie.ley Martin Lieber, questo il suo vero nome, era nato a New York il 28 dicembre del 1922, primogenito di immigrati ebreo-romeni. Da ragazzo cominciò a lavorare per la Timely Comics, azienda che poi sarebbe diventata la Marvel Comics, piccola casa editrice che soprattutto grazie ai personaggi di Lee sarebbe in seguito diventata un colosso multimedia. Il suo primo lavoro, una pagina di testo già firmato con lo pseudonimo diLee, fu pubblicato come riempitivo su un numero di Capitan America del 1941. Dopo la guerra, cui partecipò essendo arruolato nell’esercito americano, tornò alla Timely/Marvel ma solo agli inizi degli anni Sessanta in ...