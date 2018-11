ACI presenta a Ecomondo il numero green della rivista l' Automobile

Presentati i risultati di una ricerca sull’efficACIa del trapianto di cellule staminali nella sclerosi multipla : Al Congresso dell’ECTRIMS sono stati Presentati i risultati di uno studio che ha valutato l’efficacia del trapianto di cellule staminali in casi di sclerosi multipla con un livello particolarmente elevato di attività della malattia. Le evidenze raccolte confermano l’efficacia della procedura. Al Congresso dell’ECTRIMS (European Committee for the Treatment and Research in Multiple sclerosis, in italiano: Comitato Europeo per il Trattamento e la ...

Lynk&Co - Presentata la 03 Cyan RACIng Concept : La cinese Lynk&Co presenta il suo primo modello sportivo: si tratta della 03 Cyan Racing Concept, basata sulla nuova berlina 03 e pensata per le competizioni turismo. Lo sviluppo è stato curato dalla scandinava Cyan Racing, il team sportivo che fa parte del Geely Group Motorsport, che porterà il brand Lynk&Co nel TCR 2019 al posto della "cugina" Volvo. La Cyan Racing ha già collaborato e vinto con Polestar nel FIA WTCC ...

Genova - Autostrade torna in campo? Ecco il progetto presentato per il rifACImento del ponte Morandi : Ispirato al disegno dell'architetto Renzo Piano, il progetto è stato consegnato lunedì sera al sindaco e commissario per la ricostruzione. Il portavoce del M5s alla Camera "Smentiamo che in Parlamento si stia agendo per ammettere Autostrade ai lavori di ricostruzione".

Superga presenta i nuovi stivali per affrontare la pioggia con vivACItà [GALLERY] : Bellissimi e colorati per affrontare con vivacità l’autunno/inverno: i nuovissimi stivali da pioggia Superga L’estate 2018 non è stata troppo soddisfacente per gli amanti del mare e del caldo, nonostante ciò, però, tutti hanno avuto l’opportunità di trascorrere qualche bella giornata al mare, ancora adesso, ad ottobre, al sud Italia è possibile fare gli ultimissimi bagni dell’anno. Intanto, però, tra una giornata di ...

Formula E - Envision Virgin RACIng presenta una spettacolare livrea viola : Prosegue il valzer delle presentazioni delle nuove squadre della quinta stagione di Formula E . Il giorno dopo Audi Sport ABT Schaeffler è il tunro della squadra clienti Envision Virgin Racing , che ha tolto i veli alla bellissima livrea della nuova monoposto e all'inedita line up di piloti. La vettura Come detto, ...

Ghd presenta la GlACIal Blue Collection : la limited edition di hair tool nei nuovi finish glACIali : Glacial Blue Collection – la limited edition ultra glam di hair tool nei nuovissimi finish Glaciali, perfetta per Natale Questo inverno lasciati avvolgere dalle tonalità Glaciali della limited edition ghd Glacial Blue Collection. ghd presenta la nuova collezione Glacial Blue che seguendo gli ultimi trend A/I 2018 dona un nuovo look blu ghiaccio alla nuova styler intelligente platinum +, all’iconica ghd gold® e all’asciugacapelli ...

Aggredito con ACIdo in strada - chiede acqua al ristorante ma gli presentano il conto : La denuncia dell'uomo, Aggredito in strada da sconosciuti con una sostanza corrosiva gettata in volto. Dopo l'aiuto la vittima si è vista presentare il conto delle bottigliette consumate che aveva usato per alleviare il bruciore alla faccia.Continua a leggere

Motomondiale 2019 - lo Sky RACIng Team VR46 si presenta : Marini e Bulega in Moto2 - novità Celestino Vietti Ramus in Moto3 : Tra novità e conferme è stata resa nota quest’oggi la line-up dello Sky Racing Team VR46 in vista dei Mondiali 2019 di Moto2 e di Moto3. Con la partenza di Francesco “Pecco” Bagnaia, che l’anno prossimo correrà con la Ducati del Team Pramac, il posto del centauro piemontese sarà preso da Nicòlo Bulega che affiancherà Luca Marini, fratellino di Valentino Rossi. “Dopo tre stagioni in Moto3, sono pronto ad ...