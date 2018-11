Accenni di ripresa nel mercato delle cripto | Bitcoincash vola sopra i 600$ con +21%

Blastingnews

(Di martedì 13 novembre 2018) Finalmente una oasi verde per ilvalute VIDEO nelle ultime settimane. Si tratta di una inversione di tendenza o un respiro solo momentaneo? In molti, tra utenti ed esperti del settore, sostengono la prima tesi. Bitcoin cash e Ripple dominano sulla ripartenzaBCH conduce con un +30% negli ultimi 7 giorni, probabilmente la notizia che la maggior parte dei più importanti exchange supportera' il fork del 15 Novembre ha rafforzato la sicurezza degli investitori, con esiti positivi per il volume in 24h. Segue il Bitcoin Gold con un +9,50%, e il DASH con un +9,00%, Dash che tra l'altro, è stata unamonete più colpite da questo lungo ed estenuante periodo bearish. Ottimi risultati per Litecoin LTC con un +7,00% si attesta sui 53 dollari, e per ADA Cardano che con un +6,75 si riporta al didei 0,075 $.di recupero anche per NEO che ...