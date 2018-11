A Palermo nessun accordo | nella Libia tra guerra e pace l' incubo di 700mila migranti

Firme false M5s Palermo - l’ex consigliera : “Si decise di ricopiarle perché nessuno pensò fosse una cosa grave” : “Tutti i moduli con le Firme rischiavano di essere nulli. Perciò si decise di ricopiarle. Ma non c’è stata alcuna volontà di commettere un falso ai danni dei nostri sostenitori. Eravamo inesperti, nessuno pensò che potesse essere una cosa tanto grave”. In questo modo Claudia La Rocca, ex consigliera regionale del M5s, ha spiegato in aula la vicenda delle Firme ricopiate per presentare la lista dei pentastellati alle comunali di ...

Palermo - il pm : "Case troppo vicine al fiume" I superstiti : "Nessun avviso" : "Quelle case sembrano costruite troppo vicine al fiume". A sospettare che la tragedia di Casteldaccia (Palermo), dove la piena del Milicia ha travolto una villetta e ucciso 9 persone, fosse evitabile è il pm di Termini Imerese Ambrogio Cartosio, che ha aperto un'inchiesta sulla vicenda."Ho visto un disastro totale", ha detto il procuratore dopo aver sorvolato al zona insieme ai carabinieri, "Alcune costruzioni sembrano però molto più vicine ...

Incendio in sala motori su traghetto Palermo-Livorno - nessun ferito : Un Incendio è scoppiato la scorsa notte, poco dopo le 3, nel locale motori della motonave Cruise Ausonia, della Grimaldi Lines, in navigazione a 24 miglia da Ustica e diretta da Palermo a Livorno. nessuna conseguenza per i 262 passeggeri e gli 85 membri dell'equipaggio, come pure per auto, rimorchi, moto e camper che erano in stiva. L'Incendio ha coinvolto dei collettori lasciando così la nave con un ...