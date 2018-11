A che serve la conferenza sulla Libia se Haftar c'è ma non partecipa? : Così come non è mancato la presenza dell'Ue, con l'Alto rappresentante per la politica estera, Federica Mogherini e Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo. I lavori propedeutici alla plenaria ...

Ritornano i problemi mail Libero il 12 novembre : errore 127 al server che non funziona : I problemi mail Libero tornano prepotenti anche oggi 12 novembre. Il mese di ottobre è stato davvero tragico per gli utenti con una casella di posta elettronica legato al servizio e proprio in questi minuti torna lo spettro di nuovi malfunzionamenti, davvero fastidiosi. Nella fattispecie, ecco che oggi ci troviamo a commentare il nuovo errore 127 al server. Cosa non va per il servizio di posta e come mai i problemi mail Libero si ripresentano ...

che cos'è il quantum computing - a cosa serve e perché non è dietro l'angolo : Calma, la rivoluzione dei computer quantistici non è questione di ore. L'orizzonte a cui guardare è quello di un paio di decenni. E non per applicazioni casalinghe (che non è detto ci saranno) ma militari e industriali. Fino a qualche mese fa bastava appiccicare “blockchain” al nome di un'impresa e le sue azioni schizzavano. Per evitare che il quantum computing diventi la bolla del 2019, serve misura: ...

Pierluigi Bersani tenta il suicidio in diretta a PiazzaPulita : 'Perché all'Italia serve lo ius soli' : Il Pd è entrato in analisi. Ne siamo felici, ne ha bisogno. La terapia è fissata di giovedì, dal dottor Corrado Formigli, che nel suo ufficio di Piazza Pulita ogni settimana riceve un paio di ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : Italia - serve l’orgoglio. Battere la Georgia e dimenticare polemiche e assenze : In molti penseranno che quello di oggi sia un semplice Test Match, come i tanti che se ne vedono nel periodo di novembre. La sfida delle 15 all’Artemio Franchi di Firenze però rappresenta molto di più: è uno scontro quasi fondamentale per la Nazionale Italiana di Rugby, con gli azzurri che devono assolutamente Battere una rivale come la Georgia, che ambisce al posto nel Sei Nazioni occupato proprio dal Bel Paese. La crescita esponenziale ...

Tav - Di Maio : Torino-Lione non è l'opera che serve oggi a Italia : Milano, 10 nov., askanews, - 'Tutti sono daccordo a investire sulle tav in Italia, ma la tav Torino-Lione non è l'opera che in questo momento serve all'Italia. Quelle decine di miliardi che si buttano ...

La rosa dalla A alla Z. Tutto quello che serve per conoscere 'la regina dei fiori' : CORSO rosa BASE predisposto per chi si avvicina per la prima volta al mondo delle rose, durata di 7 ore circa, previsto per sabato 12/01/2019, donazione prevista euro 50 a persona pranzo incluso CORSO rosa AVANZATO maggiori approfondimenti su varietà antiche e moderne ...

Maltempo - Di Maio : “Se serve qualche norma per l’emergenza interveniamo” : “Se serve qualche norma per l’emergenza interveniamo. Ci sono un sacco di provvedimenti in Parlamento che stanno per scadere, quindi possiamo inserire le norme dove vogliamo”. Così il vice premier e ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio, durante il suo sopralluogo a Rocca Pietore, ha rassicurato i sindaci di questa zona colpita dal Maltempo in merito alle norme in deroga per velocizzare le operazioni di recupero delle ...

Portofino isolata - Italia Nostra : "Con questo video dimostriamo che la nuova strada non serve" : Duro attacco al governatore Toti: "Non siamo ambientalisti malati, l'allargamento rovinerà il bosco e aprirà sì una via, ma alla speculazione"

Oramai serve più energia per estrarre Bitcoin che oro - fisicamente : Costa più il piccone o la blockchain? A provato a dare una risposta una ricerca pubblicata su Nature . estrarre Bitcoin consuma più energia che estrarre , fisicamente, oro. Le criptovalute hanno ...

La Storia non serve più a niente - nemmeno a scuola. Vi racconto perché : di Fulvio Cammarano La questione dell’esclusione della traccia di Storia per il tema d’italiano, proposta dalla Commissione per la riforma dell’esame di maturità, ha fatto emergere ancora una volta il problema, ormai evidente, della perdita di centralità della Storia nella società contemporanea. Si tratta di una sorta di declassamento che sta avvenendo sia nell’ambito educativo, sia in quello più generale della formazione culturale della ...

'Serve una nuova definizione che modifichi l'idea del fumo' : Il mondo della ricerca medico-scientifica è da una parte lusingato dal 'mercato' della riduzione del rischio, attraverso la commercializzazione di nuovi prodotti contenenti nicotina, dall'altra è ...

Napoli - De Laurentiis : “Ci serve il supporto dei tifosi anche in campionato” : Stasera, il suo Napoli si giocherà una buona fetta di qualificazione contro i campioni di Francia del Psg, spaventati da Insigne e compagni nell’ultima giornata di Champions. Il presidente De Laurentiis, impaziente per il big match del San Paolo, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, non mancando di spendere qualche parola d’elogio per il tecnico Ancelotti: “Sarà una notte magica, speriamo per noi. Ho sentito il ...

Napoli-Psg - Ancelotti Mr. Champions : ecco perché non serve un miracolo : Non serve un miracolo per realizzare il terzo consecutivo colpo in Champions League dopo la vittoria sul Liverpool e il pareggio a Parigi, entrambi nel finale di partita. serve che il Napoli...