wired

: 5 idee incredibili di Stan Lee #DipartimentoInnovazioneTecnologia - MilanoCitExpo : 5 idee incredibili di Stan Lee #DipartimentoInnovazioneTecnologia - micheleiurillo : 5 idee incredibili di Stan Lee -

(Di martedì 13 novembre 2018) Supereroi con superproblemiSupereroi in famigliaSupereroi emarginatiSupereroi fantasticiSupercattivi supercarismaticiUn lutto senza pari ha colpito il mondo del fumetto.Lee, il papà dell’universo Marvel, è morto il 12 novembre alla veneranda età di 95 anni. Non ci sono parole per descrivere la commozione che questa notizia ha suscitato tra gli appassionati di fumetti, e non solo. Tra tutti i ragazzi che sono cresciuti eno crescendo leggendo le storie di Spider-Man, degli Avengers, dei Fantastici quattro e degli X-Men. Tra tutti coloro che hanno sognato di sfrecciare tra i grattacieli o viaggiare nello spazio e nelle dimensioni attraverso fantastiche avventure incorniciate in vignette. Oggi che i fumetti non sono più roba da soli nerd, ma hanno conquistato anche il grande pubblico grazie a film e videogiochi, e soprattutto grazie a storie avvincenti e complesse. Ecco ...