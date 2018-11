Samsung 2019+ Infinity Displays pic.twitter.com/FRBVK4hmZC — Ben Geskin (@VenyaGeskin1) November 9, 2018

Ragazzo ucciso dall'amico a Pisa - spunta la pista passionale : i due avrebbero avuto una relazione : Si conoscevano fin da ragazzi e avrebbero anche avuto una relazione: ci sarebbe un movente passionale dietro l'omicidio di Giuseppe Marchesano, il 27enne ucciso venerdì sera a colpi di pistola nel suo ...

Il centro Baobab Experience a Roma : la tendopoli per migranti in transito - Sky tg24 - : La struttura è gestita da una delle associazioni storiche dell'accoglienza ai migranti nella Capitale. Attiva dal 2015, offre sostegno, assistenza e cure. Dopo una serie di sgomberi, l'ultimo presidio ...

Immigrazione 2018 : tutti i numeri : Dal crollo degli sbarchi all'aumento dei rimpatri, dai centri d'accoglienza alle richieste d'asilo tutto quello che c'è da sapere sui migranti in Italia

Palermo - il pestaggio dell'imprenditore ripreso dalle telecamere di sorveglianza : Il video dell'aggressione all'imprenditore Giovanni Caruso è stato diffuso dalle forze dell'ordine. Il fatto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsi. Nelle immagini si può vedere una donna ...

"I Fil Good" - serata charity con musica per la ricerca sui linfomi : Roma, 13 nov., askanews, - Una serata-concerto per ascoltare musica dal vivo e contribuire a una causa importante. E' "I Fil Good", l'evento ideato dal manager romano Claudio Piazza, che si svolgerà ...

Incidente sul lavoro nel cantiere edile al quartiere Tamburi. La nota di CGIL - CISL e UIL : Così in una nota congiunta le segreterie confederali di CGIL, CISL e UIL e di categoria di FILLEA, FILCA e FENEAL, a commento della notizia di cronaca riferita alla morte di due operai edili durante ...

Genova - class action spedizionieri contro Autostrade e Mit : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

LIVE Caruana-Carlsen scacchi - Mondiale 2018 in DIRETTA : 13 novembre - si sbloccherà la parità? : Calendario completo Cronaca prima partita Analisi prima partita Cronaca seconda partita Analisi seconda partita Cronaca terza partita Analisi terza partita Credits: Shutterstock CLICCA IL TASTO F5 ...

Corinna Schumacher parla del marito : «Michael è un guerriero e non mollerà»

Civilization diventa un gioco da tavolo : Sfoglia gallery3 immaginiSid Meier's Civilization: Una Nuova Alba Sid Meier's Civilization: Una Nuova Alba Sid Meier's Civilization: Una Nuova Alba Sid Meier's Civilization: Una Nuova Alba Come la radio non ha ucciso le “radio star”, allo stesso modo i videogiochi non hanno messo al tappeto i giochi da tavolo. Anzi, è finita che li hanno perfino ispirati. Nella lunga storia del divertimento digitale emerge soprattutto un gioco che più di altri ...

Juventus - Allegri : “Sto bene qui. Estero? Perché no” : Juventus– Premiato ieri con la quarta Panchina d’Oro, Max Allegri si gode la migliore partenza della storia della Juventus, e mette nel mirino, oltre ai trofei nazionali, anche quella famosa coppa che nel 2019 verrà consegnata a Madrid. A margine della cerimonia di ieri, il tecnico bianconero ha rilasciato delle dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport, […] L'articolo Juventus, Allegri: “Sto bene qui. Estero? Perché no” proviene da ...

Milan - due turni di stop a Higuain : Il giudice sportivo ha emesso la sua sentenza. Era la decisione più attesa della giornata, quella legata alla durata della squalifica di Gonzalo Higuain. L’attaccante, espulso domenica scorsa durante la gara contro la Juventus, dovrà scontare due giornate di stop. L’argentino salterà dunque la gara contro la Lazio alla ripresa del campionato, e la seguente […] L'articolo Milan, due turni di stop a Higuain proviene da Serie A ...

Nuova Bmw M340i xDrive : la berlina di Monaco mostra i muscoli [FOTO] : La Nuova versione battezzata M340i xDrive da 374 CV si posiziona al vertice della gamma della berlina tedesca La gamma della Nuova generazione della Bmw Serie 3, recentemente svelata in anteprima mondiale, si arricchisce di una Nuova versione battezzata M340i xDrive che si posiziona al vertice della gamma della berlina tedesca. Il nuovo motore da 3.0 litri presenta un basamento in alluminio e una testata in alluminio. Anche il sistema di ...

L’ambizioso Leclerc non preoccupa Vettel : Sebastian Vettel si dice assolutamente sereno nei confronti delle ambizioni di Charles Leclerc, che nel 2019 sarà il suo nuovo compagno di squadra in Ferrari. Gli ultimi mesi del campione tedesco sono stati duri, passando dall’essere il favorito al Titolo alle pesanti critiche per averlo perso a causa dei troppi errori commessi. Adesso perde Kimi […] L'articolo L’ambizioso Leclerc non preoccupa Vettel sembra essere il primo su ...