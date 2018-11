3 | on air nelle sale la campagna dedicata a ' Grande Cinema 3'

Numeri da record per Messina Street Food Fest : presenze record nelle quattro giornate a Piazza Cairoli : ... Benny Bonaffini coordinatore area Food; Marika Micalizzi comunicazione e social media; Claudio Prestopino area tecnica e allestimenti; Andrea Ipsaro Passione responsabile spettacoli; Patrizia Casale ...

Canoa slalom - Olimpiadi Giovanili Buenos aires 2018 : nelle ultime finali sorridono Slovenia e Francia : Si sono disputate le ultime due finali della Canoa slalom alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: assegnati i titoli nella canadese femminile e nel kayak maschile. Non era in gara Lucrezia Zironi: l’azzurrina è rientrata in Italia dopo aver disputato le due finali del kayak. Nella canadese femminile oro alla francese Doriane Delassus, che dopo aver dominato sin dalle qualifiche, nella finale per l’oro chiude in 1’26″08, ...

Canoa velocità - Olimpiadi Giovanili Buenos aires 2018 : nelle ultime finali sorridono Uzbekistan ed Ungheria : Si sono disputate le ultime due finali della Canoa velocità alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: assegnati i titoli nella canadese femminile e nel kayak maschile. Non era in gara Lucrezia Zironi: l’azzurrina tornerà in gara lunedì nella fase finale della Canoa slalom. Nella canadese femminile oro all’uzbeka Gulbakhor Fayzieva, che dopo aver dominato sin dalle qualifiche, nella finale per l’oro chiude in ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili Buenos aires 2018 : Thomas Ceccon eliminato nelle batterie dei 100 stile libero : Dopo la doppietta di ieri (oro nei 50 stile e argento nei 50 dorso) Thomas Ceccon non riesce a ripetersi nelle batterie del mattino alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires. Il nuotatore azzurro non si è qualificato per le semifinali dei 100 stile libero, stabilendo solamente il diciottesimo tempo (51”42). Il miglior crono è stato quello del coreano Lee Yooyeon con 50”11 davanti al polacco Jakub Kraska (50”17) e ...

Taekwondo - Olimpiadi Giovanili Buenos aires 2018 : nuova doppietta russa nelle finali della notte : Si sono concluse nella notte italiana le finali di altre due categorie di peso che hanno assegnato medaglie nel Taekwondo alle Olimpiadi Giovanili: come accaduto ieri, la Russia porta a casa entrambi gli ori rafforzando il primato nel medagliere generale. Nessun sussulto patriottico per l’Italia: tra gli atleti impegnati quest’oggi non vi erano azzurrini. Nella categoria fino a 49 kg femminile nella finalissima vittoria risicata ...

Motocross delle Nazioni 2018 : Antonio Cairoli il migliore nelle qualifiche della MXGP - bene gli italiani nelle altre categorie : Ha preso il via quest’oggi il weekend del Motocross delle Nazioni 2018, la grande kermesse mondiale che coinvolge tre piloti di ogni Paese, divisi in MXGP, MX2 e OPEN, che darà spettacolo sulla splendida pista Red Bud Air di Buchanan nel Michigan con i suoi salti spettacolari e che non ammettono il minimo errore. L’Italia si è presentata all’appuntamento con Antonio Cairoli (KTM) per la MXGP, Michele Cervellin (Yamaha) per la ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Miguel Angel Lopez e Nairo Quintana all’occasione della vita. Ma nelle corse di un giorno faticano : Sempre più vicino l’appuntamento iridato. Settimana prossima si aprirà il Mondiale di Ciclismo su strada 2018 in quel di Innsbruck, prima le prove a cronometro, poi quelle in linea. L’attesa è ovviamente per la gara di domenica 30 settembre: si sfideranno gli uomini elite a caccia della maglia iridata da vestire nella prossima stagione. Una delle compagini da temere di più, visto un percorso davvero unico nel suo genere e durissimo è ...

Nuovo sciopero Ryanair nelle prossime settimane : voli a rischio : Entro fine mese sciopero degli assistenti di volo di Ryanair in sette paesi europei, compresa l’Italia dove sciopereranno...