12-13 novembre - Conferenza di Palermo sulla Libia

La meteorologia nel XXI secolo tra sensazionalismo e realtà : domenica 18 novembre una conferenza aperta a Terni : Quanto sensazionalismo e quanta realtà nella meteorologia del XXI secolo? Com’è diventata oggi la comunicazione legata alla meteorologia e quali sono i suoi utenti finali? L’Associazione Meteo Centro Italia inaugura con una conferenza evento aperta alla città di Terni e dedicata alle pratiche comunicative della meteorologia. La conferenza, che si terrà domenica 18 novembre 2018 alle ore 16.00 presso la Sala dell’Orologio del CAOS – ...

Zecchino d'Oro 2018 : la conferenza stampa dell'8 novembre 2018 in diretta : [live_placement] Oggi, giovedì 8 novembre 2018, a partire dalle ore 12, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione dello Zecchino d'Oro, la rassegna internazionale di canzoni per bambini giunta alla 61esima edizione, in onda su Rai 1.Zecchino d'Oro 2018: il programmaprosegui la letturaZecchino d'Oro 2018: la conferenza stampa dell'8 novembre 2018 in diretta pubblicato su TVBlog.it 08 novembre 2018 12:00.

CONFERENZA STAMPA - Lunedì 5 novembre alle 12.30 sala dell'Arengo della residenza municipale : Presentazione dei 'Bandi comunali per contributi per acquisto di lettiere vegetali per gatti e di pannolini lavabili' 31-10-2018 / Giorno per giorno Lunedì 5 novembre alle 12.30, nella sala dell'...

Canottaggio – “Progetto Sport2Feel” : il 5 novembre a Roma la Conferenza Stampa : La Federazione Italiana Canottaggio presenterà il “Progetto Sport2Feel” il 5 novembre Il 5 novembre a Roma, alle ore 11.30, al primo piano del Palazzo delle Federazioni Sportive Nazionali di Viale Tiziano 74, Giuseppe Abbagnale, Presidente della Federazione Italiana Canottaggio, e Manuela Romagnoli, Presidente di Primi Elementi Onlus, presenteranno, in Conferenza Stampa, il “Progetto Sport2Feel”. L’iniziativa che la Federazione ...

Il 12 e 13 novembre a Palermo la conferenza internazionale sulla Libia : L'incontro fra i leader dei Paesi del Mediterraneo annunciato dal ministro degli Esteri Moavero: presente forse un esponente del governo Tobruk

Incontro Trump-Conte : sul tavolo la conferenza di novembre sulla Libia e l'immigrazione : La conferenza di novembre sulla Libia che l'Italia sta organizzando in Sicilia a novembre è stata uno degli argomenti discussi a pranzo dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dal presidente Usa, Donald Trump, a margine dell'Assemblea generale dell'Onu. È quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Anche l'immigrazione è stato tra i temi discussi. Conte e Trump hanno recuperato poi i temi già discussi a ...

Libia : in Sicilia Conferenza di novembre : ROMA, 12 SET - L'Italia vuole organizzare in Sicilia "simbolicamente" la Conferenza sulla Libia per la prima metà di novembre "in una terra che vuole simboleggiare la mano tesa al di là del ...

Libia - governo : conferenza di pace in Italia a novembre : L’ipotesi di superamento del 3% del rapporto deficit-pil continua a tenere banco nel governo in vista della prossima manovra finanziaria: "Vedremo di rispettare tutte le regole, tutti i vincoli e tutti gli impegni presi: si può far crescere questo Paese e far star meglio gli Italiani senza irritare coloro che ci osservano dall'alto. Vedremo di essere bravi e convincenti" ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini ai ...

Libia - conferenza di pace in Italia a novembre : La conferenza di pace sulla Libia si terrà in Italia a novembre. Lo rivelano fonti di Palazzo Chigi dopo la riunione di ieri tra il premier Giuseppe Conte, il vicepremier Matteo Salvini e il ministro ...

Libia - Moavero rimette in moto la diplomazia : tregua con la Francia - conferenza internazionale in Italia a novembre : Metà pomeriggio a Palazzo Chigi: stavolta si parla di immigrazione e di Libia, in un vertice apposito convocato dal premier Giuseppe Conte tornato da New York. Ci sono i ministri degli Interni, Esteri e Difesa: Matteo Salvini, Enzo Moavero Milanesi ed Elisabetta Trenta. Più i vertici dei servizi. Perché il caos in Libia allarma il governo Conte. Anzi finora lo ha proprio spiazzato, mandato in tilt: incapace di decidere, ieri ...

Migranti - governo : “Più fondi dall’Ue per ridurre i flussi. Sulla Libia conferenza in Italia a novembre” : Più fondi dall’Ue per ridurre i flussi. E Sulla Libia una conferenza in Italia a novembre. Sono i risultati del vertice tenuto a Palazzo Chigi al termine delle due ore di vertice sul tema delle migrazioni e Sulla nuova crisi libica. “Nel corso della riunione di oggi su immigrazione e Libia – si legge nel comunicato rilasciato dalla presidenza del Consiglio al termine della riunione tra Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Enzo ...