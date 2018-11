12 11 2018 TRIESTE IN DIRETTA - Udine 20

Trieste - 3 novembre 2018 : Una trentina di parole che facendo dell'evento una questione, letteralmente, di bottega, valgono un trattato di economia politica e mostrano quale letame concima il fascismo. La risposta, in corpore ...

Trieste Film Festival 2018 : da Frankenstein - Freaks e Zombies fino al Porno galattico di Stoya e al Proletkult e oltre - tutto fa Sci+Fi : Vincenzo Basile Inaugurata al Teatro Rossetti di Trieste, dal suo direttore nonché cofondatore Daniele Terzoli , è decollata la diciottesima edizione di uno dei più importanti Festival della ...

Trieste Science+Fiction Festival 2018 - XVIII edizione : ... Politeama Rossetti Trieste TS Dal 30/10/18 al 04/11/18 Per maggiori informazioni Sito web: http://www.sciencefictionFestival.org Vedi Calendario Spettacoli >>> in calendario L'eredità russa dei ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : Posillipo solo in vetta - vittorie di misura per Ortigia - Trieste e Napoli : Si sono giocati soltanto quattro match della Serie A1 di Pallanuoto nella giornata odierna: ai rinvii per impegni europei delle tre formazioni scese in acqua in Champions League si è aggiunto quello per la morte di Marco Paganuzzi, che ha portato allo stop di Florentia-Quinto. Il Posillipo resta così solo in vetta dopo la rotonda vittoria esterna sulla Lazio con il roboante punteggio di 7-14, mercoledì i campani saranno raggiunti in vetta dalla ...

Grande chiusura per il Trieste Science+Fiction 2018 : Ultimo giorno di proiezioni stellari per il Trieste Science+Fiction: domani, domenica 4 novembre, si terrà la Cerimonia di premiazione e di chiusura del festival triestino. Appuntamento alle ore 20.00 ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : i migliori italiani della seconda giornata. Occhio al millennial Antonucci - Panerai e Rocchi trascinano Trieste : La seconda giornata della Serie A1 di Pallanuoto vive ancora della querelle tra Pro Recco e Posillipo sulla gara non disputata sabato. Mentre si attendono le decisioni del Giudice Sportivo in merito, vincono BPM Sport Management e Brescia. In coda punti pesanti per Trieste e Lazio, infine successi anche per Roma e Napoli. Andiamo a scoprire i migliori italiani del secondo turno della Serie A1 di Pallanuoto. Stefano Luongo (BPM Sport Management): ...

Basket - Serie A 2018-2019 : Milano e Venezia demoliscono Pistoia e Pesaro - Bologna vince ad Avellino - bene Trieste - Sassari e Torino : Si è conclusa la terza giornata di Serie A 2018-2019, che vede ora solamente due squadre a punteggio pieno: Milano e Venezia. L’Olimpia si è imposta al Mediolanum Forum contro Pistoia per 107-83 in un incontro letteralmente dominato dal terzo quarto in poi. MVP indiscusso Mindaugas Kuzminskas, autore di 20 punti in appena 17 minuti (8/11 al tiro). Match senza storia anche quello tra Venezia e Pesaro, concluso 97-62 per la Reyer, già avanti ...

La San Marco a TriestEspresso 2018 presenta V6 : La San Marco Spa, storica azienda italiana specializzata nella produzione di macchine per caffè espresso, macinadosatori e altre apparecchiature professionali tra le più conosciute al mondo, conferma la sua presenza alla nona edizione di TriestEspresso Expo, in programma presso i suggestivi magazzini del Porto Vecchio di Trieste dal 25 al 27 ottobre. Tra le tante novità oggetto ...

Vela – Cetilar M32 Sailing Series 2018 : Vitamina Veloce Sideral secondo a Trieste : Vitamina Veloce Sideral chiude secondo il circuito M32 Con le ultime, spettacolari prove disputate sabato scorso nel golfo di Trieste, si è conclusa l’ultima tappa delle Cetilar M32 Sailing Series 2018, il circuito internazionale di regate riservato ai catamarani M32 che nel corso dell’anno è andato di scena a Valencia, Marina di Pisa, Kristiansand (NOR), Aarhus (DEN) e Gargnano, sul lago di Garda. Una stagione intensa, che ...

Basket - Serie A 2018-2019 : Trieste ingaggia Ojars Silins a gettone per far fronte ai problemi di infortuni dei lunghi : A Trieste la fortuna è cieca, ma la iella ci vede benissimo, almeno per quanto riguarda i problemi con i lunghi del roster di Eugenio Dalmasson. Per tempi più o meno lunghi, sono fuori per infortunio Matteo Da Ros, Giga Janelidze, Justin Knox e Hrvoje Peric: la società triestina è dunque corsa ai ripari ed ha trovato un’ottima copertura nel ruolo di 4. Si tratta di Ojars Silins, venticinquenne di Riga che il campionato italiano ha imparato ...

Basket - Serie A 2018-2019 : Torino batte Trieste 86-74 non senza qualche problema : Si è concluso da poco l’anticipo della 2a giornata di Serie A 2018-2019. Di fronte al PalaRuffini si sono ritrovate la Fiat Torino e l’Alma Trieste, con i padroni di casa che si sono imposti con il risultato di 86-74 alla fine di un match più combattuto di quanto non direbbe il punteggio. A fare la differenza in negativo è stata sicuramente la cortezza della panchina di Trieste, a cui mancava anche Justin Knox. Il primo quarto ...

Linea blu 13 ottobre 2018 in diretta da Trieste per la Barcolana : Mezzo secolo di sport, avventura, voglia di stare insieme. Centinaia di barche, dalle vele d'epoca agli scafi di ultima generazione, migliaia di velisti, una città vestita a festa: anche quest'anno ...

Basket - 2a giornata Serie A 2018-2019 : si apre con Torino-Trieste. C’è Bologna-Milano - Brescia cerca la prima vittoria con Reggio Emilia : La seconda giornata della Serie A di Basket si apre con l’anticipo del sabato sera tra la Fiat Torino e l’Alma Trieste. Dopo la buona prestazione in Supercoppa, Torino non è più riuscita a confermarsi, perdendo le successive tre partite in Eurocup e campionate. Tre sconfitte arrivate tutte di misura e che dimostrano che alla Fiat manca ancora qualcosa nei momenti finali del match. Un ko per pochi punti che è anche quello che ha ...