11 paesi NATO hanno incrementato la spesa militare al 2% del PIL

Artigianato : torna a Milano 'Artigiano in Fiera' - in mostra prodotti di 100 paesi : Milano, 6 nov. (Labitalia) - Artigiani di oltre cento paesi, dal 1° al 9 dicembre, saranno i prota[...]

Samsung Volley Cup – Il campionato di Serie A1 femminile in 115 paesi : Una Samsung Volley Cup senza confini: le immagini del campionato di Serie A1 femminile trasmesse in 115 paesi! Il campionato più bello del mondo, trasmesso in tutto il mondo. Continua a crescere il numero dei paesi esteri che ricevono ogni settimana le immagini della Samsung Volley Cup di Serie A1 femminile. Nella stagione post-Mondiale saranno infatti ben 115 i paesi che potranno ammirare lo spettacolo del torneo italiano in rosa: una ...

I mercenari di Putin salgono in moto : “Così stanno infiltrando i paesi Nato” : La Russia sta usando anche le bande di bikers, come forze paramilitari per infiltrare la Nato. La denuncia viene dall’autorevole rivista americana Foreign Affairs, che aggiunge anche un curioso risvolto italiano e piemontese a questa operazione....

Una Corte d’Appello nei paesi Bassi ha ordinato al governo olandese di fare di più contro il riscaldamento globale : La Corte di Appello di Amsterdam, nei Paesi Bassi, ha ordinato al governo olandese di ridurre in modo più incisivo le emissioni di anidride carbonica, la principale causa del riscaldamento globale, rispetto a quanto inizialmente programmato. Il governo dovrà ridurre The post Una Corte d’Appello nei Paesi Bassi ha ordinato al governo olandese di fare di più contro il riscaldamento globale appeared first on Il Post.