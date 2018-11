Zingaretti | pieno sostegno da parte nostra ad arbitri

romadailynews

(Di lunedì 12 novembre 2018) Roma – “Non puo’ rimanere inascoltato il grido d’allarme lanciato dall’Associazione Italiana, dopo l’ennesimo caso di aggressione ai danni di un arbitro sui campi da gioco dellaregione. Si tratta di una denuncia che trova ildae che dovrebbe richiamare tutte le Istituzioni, sportive e non, ad esprimere una netta condanna contro la violenza nel calcio e sui campi da gioco, valutando anche, per episodi che si ripetono, se sia il caso che le societa’ coinvolte in questo genere di aggressioni ai danni deglipossano continuare a gestire gli impianti sportivi pubblici”. “Non dobbiamo avere paura di affermare con forza quei valori positivi nel calcio e nel mondo dello sport che rappresentano tantissimi atleti, sportivi e tifosi nel nostro Paese. La Regione Lazio e’ fin d’ora ...