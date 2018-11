Zingaretti | ' Lavoro | istruzione e Rei | le priorità dalle quali ripartire'

Cambiare strada senza abiure. Gentiloni sul palco di Zingaretti : "Rivendico il nostro lavoro" : Sul palco di Nicola Zingaretti, per un cammino nuovo del Pd, ma senza rinnegare quando fatto in passato. Paolo Gentiloni parla a "Piazza Grande" per provare a ripartire e guidare la riscossa, perché "in pochi mesi l'Italia è diventata un Paese più isolato, meno sicuro e con dei rischi significativi dal punto di vista finanziario, rischi che non correvamo da anni. Le decisioni sono state poche, ma i danni numerosi, non ho mai ...