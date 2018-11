blogo

: Virgin Radio Tv, arriva sul digitale terrestre la radio rock - SerieTvserie : Virgin Radio Tv, arriva sul digitale terrestre la radio rock - Varych4 : Virgin Radio Tv, arriva sul digitale terrestre la radio rock - tvblogit : Virgin Radio Tv, arriva sul digitale terrestre la radio rock -

(Di lunedì 12 novembre 2018) Un'altrata in televisione:, dal 6 novembre scorso, non solo si può sentire sulle sue frequenzefoniche, ma la si può anche vedere sul piccolo schermo, sul canale 157 del. Un lancio che vuole portare in tv lo stessostyle che da sempre contraddistingue lae che vedrà approdare in tv anche i suoi protagonisti.Ringo, Paola Maugeri, Giulia Salvi e gli altri speaker e deejay dicompariranno durante la programmazione, che proporrà al pubblico -oltre agli immancabili flussi di videoclip- alcune delle interviste più importanti da loro effettuate, come quella di Ringo a Ringo Starr o Slash, o quella di Paola Maugeri a Roger Waters o quella di Giulia Salvi a Jared Letho o ai Muse.Tv,sullapubblicato su TVBlog.it 12 novembre 2018 14:00.