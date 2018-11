Video | netto rialzo in avvio di seduta per Telecom Italia

Tris Roma - il gol di El Shaarawy è un perla : il pallonetto da posizione impossibile fa esultare anche Totti [Video] : La Roma firma il gol del 3-0 sulla Sampdoria. La rete di Stephan El Shaarawy è bellissima: il Faraone sorprendo Audero con uno straordinario pallonetto Allo stadio Olimpico la Roma procede spedita verso un’importante e tranquill vittoria sulla Sampdoria. I giallorossi sono avanti di 3 gol sulla formazione ospite che sembra ormai incapace di riaprire la sfid. Specialmente dopo il terzo gol, firmato da Stephan El Shaarawy. La rete è ...

Psg-Napoli - il pallonetto di Insigne è da fuoriclasse : il Video del gol dello ‘scugnizzo’ : Lorenzo Insigne porta avanti il Napoli nella sfida di Champions League contro il Psg: il VIDEO del gol dell’attaccante partenopeo Josè Maria Callejon da il ‘LA’ a Lorenzo Insigne che con uno splendido pallonetto supera il portiere del Psg e porta il Napoli in vantaggio al Parco dei Principi. Nella sfida che si sta disputando nello stadio di Parigi il primo marcatore della serata di Champions League non è uno qualsiasi, ma ...

Nuovo cofanetto dei Coldplay cd+dvd per A Head Full Of Dreams Live : il Butterfly Package e il Video di Viva La Vida : In un periodo di pausa dalle scene per la band arriva l'annuncio dell'uscita di un Nuovo cofanetto dei Coldplay dedicato ai concerti sudamericani del tour A Head Full of Dreams. Il prossimo 7 dicembre i Coldplay pubblicheranno CD, DVD e Vinili dei Live registrati a San Paolo e Buenos Aires l'anno scorso: il cosiddetto pacchetto Butterfly include anche il Nuovo documentario A Head Full Of Dreams, il film che racconta i due decenni di storia ...

Il capo di gabinetto di Zingaretti reagisce alle contestazioni degli animalisti : “Ci ha aggrediti”. Il Video : Durante la convention Piazza Grande, con cui Nicola Zingaretti ha lanciato la propria candidatura alla segreteria del Partito democratico, un gruppo di animalisti italiani ha contestato il presidente della Regione Lazio. Nel corso del parapiglia, come si vede nel video pubblicato su Facebook dall’associazione, si vede il capo di gabinetto di Zingaretti, Albino Ruberti, reagire nei confronti degli animalisti. Che denunciano: “Siamo ...

Juventus-Young Boys - rigore netto non assegnato a Dybala : Var necessario anche in Europa [Video] : Dybala cerca con insistenza la tripletta personale. Dopo aver realizzato due reti nella prima frazione di gioco, l’attaccante argentino ha prima colpito un palo a Von Ballmoos e subito dopo è stato atterrato irregolarmente da un difensore avversario in area degli svizzeri. Per il direttore di gara Karasev, però, è tutto regolare. Rivedendo le immagini il rigore sembra netto: episodi come questo suggeriscono la fondamentale importanza ...

Incredibile in Bologna-Udinese : Manganiello nega un rigore netto ai bolognesi - nonostante la review al Var [Video] : Bologna-Udinese, polemiche attorno all’arbitro della gara Manganiello che non ha dato un rigore clamoroso ai padroni di casa Manganiello nella bufera. Durante Bologna-Udinese il direttore di gara si è reso protagonista di un errore abbastanza palese. Un calcio di rigore non concesso al Bologna per atterramento netto in area di rigore da parte di Troost-Ekong il quale stende Svanberg. Mancaniello non vede, dalla sala Var lo chiamano ...

Turchia : indigna Video bimba siriana che studia in cassonetto : ISTANBUL - Intenta a scrivere su un quaderno come una bambina qualsiasi, ma seduta dentro un carrello per raccogliere pezzi di cartone dalla spazzatura, accanto a cassonetti pieni di immondizia: hanno ...