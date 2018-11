Vicenza : sindaco - sforzi concentrati su sicurezza e mantenimento dei servizi (3) : (AdnKronos) - Sul fronte tasse, questi i gettiti previsti per il 2019: Imu 24 milioni di euro più 6,7 milioni del fondo di solidarietà, Tasi 3,33 milioni di euro, Tari 19,43 milioni di euro, addizionale Irpef 11,23 milioni di euro, imposta di soggiorno 700 mila euro, imposta pubblicità e affissioni

Vicenza : sindaco - sforzi concentrati su sicurezza e mantenimento dei servizi (2) : (AdnKronos) - Nel dettaglio, il bilancio di previsione 2019 di parte corrente si chiude a 117.667.993 euro. Per quanto riguarda le uscite, oltre 40 milioni sono relativi a spese in corrispondenza, 34,6 milioni di euro servono per il personale, circa 30 milioni per altre spese vincolate, circa 7 mili

Caso Desirée : sindaco Vicenza - stop lassismo - cani antidroga e più agenti : Vicenza, 4 nov. (AdnKronos) - "Maggiore sicurezza sul territorio è stato lo slogan della nostra campagna elettorale ed è uno dei temi principali su cui la nostra amministrazione si sta muovendo. Vicenza è una città di medie dimensioni dove la qualità della vita è medio-alta, ma il lassismo degli ult

Caso Desirée : sindaco Vicenza - stop lassismo - cani antidroga e più agenti (2) : (AdnKronos) - "Pur con vincoli di bilancio stringenti, il Comune ha dato il via alla selezione di due agenti di Polizia Locale che andranno ad implementare il personale in servizio sul territorio. Nel 2018 si provvederà ad ulteriori assunzioni - annuncia -Le stesse forze dell’ordine operanti sul ter

Bpvi : sindaco Vicenza - avanti con i risarcimenti in manovra : Vicenza, 30 ott. (AdnKronos) - Banca popolare, il sindaco Francesco Rucco è tornato questa mattina sul tema dei risarcimenti dichiarando: “Faccio pubblicamente appello al presidente del consiglio Giuseppe Conte, dopo quanto gli ho già rappresentato nel nostro incontro in Russia, affinché nella manov

Maltempo : sindaco Vicenza - finita l'emergenza (5) : (AdnKronos) - I tweet del Comune sul Maltempo (promossi tramite l’hashtag #allertaVicenza, che d'ora in avanti verrà utilizzato per tutte le emergenze) sono stati 12, con 8 mila visualizzazioni totali in ciascuno dei due giorni (2.300 solo per il tweet sulla chiusura delle scuole). Ad oggi sono oltr

Maltempo : sindaco Vicenza - finita l'emergenza (4) : (AdnKronos) - In particolare ,sono state registrate oltre 33 mila visite al sito www.comune.Vicenza.it (il 44% degli utenti peraltro tornava più volte sulle pagine dedicate al Maltempo), oltre 41 mila sul sito www.bacchiglione.it (dove oltre la metà degli utenti tornava a controllare l’homepage). Pe

Bpvi : sindaco Vicenza - Comune pronto a costituirsi parte civile : Vicenza, 3 ott. (AdnKronos) - “Adesso avanti veloci”. Il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco ha accolto con soddisfazione la decisione della Cassazione di respingere la richiesta di trasferire da Vicenza a Trento il processo per il crack della Banca Popolare di Vicenza. “Una decisione saggia - comme

Ciclismo : sindaco Vicenza - Mondiali assegnati alla Svizzera - occasione persa (2) : (AdnKronos) - A fare nomi e cognomi dei responsabili è l’assessore comunale alle attività sportive Matteo Celebron: “Ereditavamo una situazione critica che il presidente della Federazione ciclistica italiana Di Rocco non ha saputo difendere e sostenere. Arrivavamo dopo ritardi conclamati e scadenze

Ciclismo : sindaco Vicenza - Mondiali assegnati alla Svizzera - occasione persa : Vicenza, 27 set. (AdnKronos) - “Una brutta notizia per Vicenza. Abbiamo perso un’occasione straordinaria per la nostra città sotto il profilo sportivo, economico e di immagine.” Il sindaco Francesco Rucco accoglie con amarezza la notizia della mancata assegnazione a Vicenza dei Mondiali di Ciclismo

Sicurezza : sindaco Vicenza - segna cambio di rotta importante : Vicenza, 25 set. , AdnKronos, 'E' un decreto che aspettavamo e che segna un cambio di rotta importante sulla Sicurezza. I danni che ha fatto una politica di buonismo sono sotto gli occhi di tutti, questo decreto cerca di mettere ordine, con regole chiare e principi condivisibili e con la volontà primaria di bloccare una vile speculazione ...

Sicurezza : sindaco Vicenza - segna cambio di rotta importante : Vicenza, 25 set. (AdnKronos) - "E’ un decreto che aspettavamo e che segna un cambio di rotta importante sulla Sicurezza. I danni che ha fatto una politica di buonismo sono sotto gli occhi di tutti, questo decreto cerca di mettere ordine, con regole chiare e principi condivisibili e con la volontà pr

Ciclismo : sindaco Vicenza - fare ogni sforzo possibile per ospitare Mondiali 2020 (2) : (AdnKronos) - “Questo Governo -ricorda l’assessore- non solo ha sottoscritto l’impegno ad una fideiussione, ma aveva anche confermato la disponibilità a garantire altre somme, salvo poi trovarsi la porta sbattuta in faccia da chi, invece, dovrebbe tutelare e difendere lo sport e il Ciclismo italiano

Vicenza : sindaco potenzia presidio fisso a Campo Marzo (2) : (AdnKronos) - “Quello che è certo - conclude il sindaco - è che la polizia locale non basta. Noi facciamo la nostra parte, ma chiediamo che anche lo Stato faccia la sua. L’ho detto al Ministro Salvini martedì, ottenendo l’impegno a darci un sostegno concreto, con il potenziamento della dotazione org