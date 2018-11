Vicenza | sindaco | sforzi concentrati su sicurezza e mantenimento dei servizi 2

liberoquotidiano

: (AdnKronos) - Sul fronte tasse, questi i gettiti previsti per il 2019: Imu 24 milioni di euro più 6,7 milioni del f… - stefanopezzola : (AdnKronos) - Sul fronte tasse, questi i gettiti previsti per il 2019: Imu 24 milioni di euro più 6,7 milioni del f… - GioCo1950 : Berengo se ne va in FdI Vicenza, Simona Siotto per Rucco Sindaco: 'si dimetta anche anche se gli auguriamo di trova… - ReteVeneta : TG VICENZA (07/11/2018) - RIFORMA BCC IL SINDACO SEGATO: « UN PATRIMONIO CHE VIENE MENO»: -

(Di lunedì 12 novembre 2018) (AdnKronos) - Nel dettaglio, il bilancio di previsione 2019 di parte corrente si chiude a 117.667.993 euro. Per quanto riguarda le uscite, oltre 40 milioni sono relativi a spese in corrispondenza, 34,6 milioni di euro servono per il personale, circa 30 milioni per altre spese vincolate, circa 7 mili