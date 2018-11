Via Emilia | Tangenziale e Tosco Romagnola | i controlli con gli autovelox della settimana

Travolto in bici da un furgone sulla Via Emilia - gravissimo : Si scontra con un bus nell'entroterra ligure, muore un 46enne piacentino 3 Travolto in bici da un furgone sulla via Emilia, gravissimo La scena dell'incidente , foto Bisa, Un ciclista è stato Travolto ...

Reggio Emilia - sequestratore libera gli ostaggi e si arrende : il momento in cui viene portato Via dai Carabinieri : “Ha aperto la porta lui, ha fatto uscire gli ostaggi e si è consegnato”. Così il comandante provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia, il colonnello Cristiano Desideri, ha ricostruito parlando coi giornalisti il momento in cui Francesco Amato, che ha tenuto in ostaggio per otto ore le dipendenti di un ufficio postale, si è arreso. Cosa lo ha convinto? “Il tempo, la pazienza e il dialogo coi negoziatori, che gli hanno fatto ...

Cadè. Investita da un furgone lungo la Via Emilia : morta Adriana Cires : E’ morta Investita mentre andava a scuola Adriana Cires, studentessa di 18 anni dell’Ulivi di Parma. Per lei sono state fatali

Rugby – ValoRugby vince il derby lombardo-emiliano di Coppa Italia contro il Viadana : Il ValoRugby trionfa nel derby lombardo-emiliano di Coppa Italia superando per 19-7 il Rugby Viadana: i ‘Diavoli’ al comando del Girone 2 Il ValoRugby Emilia si aggiudica il derby lombardo-emiliano di Coppa Italia, confermando il proprio brillante avvio di stagione a spese del Rugby Viadana, superato per 19-7 al “Crocetta Canalina”. I Diavoli di Roberto Manghi si portano così al comando del Girone 2 dopo i primi centosessanta ...

Maltempo Emilia Romagna : Via libera ai contributi per i danni alle imprese nel 2016-2017 : Via libera alle richieste di contributo per i danni alle attività economiche e produttive dell’Emilia-Romagna causati dagli episodi di Maltempo per i quali – tra febbraio 2016 e dicembre 2017 – è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Entro il prossimo 24 novembre, 162 imprese potranno presentare domanda per ottenere gli indennizzi. A disposizione ci sono oltre 4 milioni 100 mila euro per le aziende che, dopo gli ...

Smog Emilia Romagna - ok dell’Assemblea : stop ai diesel Euro 4 rinViato al 2020 : E’ ufficiale, il blocco ai veicoli diesel Euro 4 è rinviato all’1 ottobre 2020 in Emilia-Romagna. L’Assemblea legislativa ha infatti approvato con i soli voti del Pd (astenuti Ln, Fi e Mns; contrari M5s, Fdi, Si, Mdp e Misto) la legge della “Sessione Europea regionale 2018 – Abrogazioni e modifiche di leggi”, compreso l’emendamento di Giunta deciso dopo la riunione dell’8 ottobre – con il ...

INFLUENZA - ALLARME NELLE GRANDI CITTÀ / Italia - nuova campagna di vaccinazione al Via in Emilia Romagna : Arriva un'ondata di INFLUENZA in Italia: le Ausl si muovono per i vaccini. Ecco come combattere il virus e cosa fare nel caso di contagio. Parte la fase di monitoraggio dei ceppi virali.(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 19:00:00 GMT)

E un giorno in Via Emilia compare una biga romana Sia benedetta la goliardia : Da non credere ma è accaduto davvero. Non in questa sessione di laurea, è vero, ma in questa città, e dato che siamo di nuovo in zona traguardo accademico vale la pena ricordarlo. Una biga romana...

Reggio Emilia - è morto Ermanno Canuti : il barbiere di Via Toschi maestro di pittura : Canuti è deceduto a 87 anni. Nella sua lunga carriera ha organizzato mostre, scoperto talenti di valore e, anche nella sua bottega, è stato un riferimento per il mondo dell'arte reggiano

Turista disperso sull’Appennino tosco-emiliano : al Via le operazioni di recupero del corpo : In corso le operazioni di recupero del corpo avvistato nella serata di ieri in un canalone dell’Appennino tosco-emiliano nella zona tra il Passo del Lagastrello e il Passo del Cerreto, territorio di Comano, in provincia di Massa Carrara. L’avvistamento è stato effettuato dai mezzi del Soccorso alpino e dall’elicottero EH 101 del Primo Gruppo elicotteri della Marina Militare di Luni. Si ritiene si tratti del Turista della Nuova ...

Quali sono le aziende e i settori produttivi per cui la Via Emilia porta dritto in Vietnam : Obiettivo del Paese, diventare una economia industrializzata ma green friendly con una politica di crescita sostenibile: basta guardare a quello che sta accadendo a Binh Duong, la provincia leader ...

Via Emilia - lunedì primo ottobre riapre raccordo tra A1 e A14 - : Dopo meno di due mesi tornerà la circolazione sul tratto che collega le autostrade all'altezza di Borgo Panigale. Va intanto verso l'archiviazione l'inchiesta aperta dalla Procura

Giro d'Italia 2019 - il Via da Bologna con cronometro sul San Luca. Tutte le tappe in Emilia-Romagna : ... del direttore della Gazzetta dello Sport Andrea Monti, dell'ad di Rcs Sport Paolo Bellino e del direttore del Giro d'Italia, Mauro Vegni. Anche la seconda tappa, il 12 maggio, partirà da Bologna, ...

Giro 2019 : il Via da Bologna - crono sul San Luca. Tre tappe in Emilia-Romagna : Questa edizione sarà praticamente tutta nei confini nazionali e ci darà ancora una volta la possibilità di mostrare al mondo le bellezze e le eccellenze dell'Italia a cominciare da questa stupenda ...