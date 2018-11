Vescovi contro la manovra

Papa Francesco frena i Vescovi Usa sulle linee guida contro la pedofilia : Colpo di scena a Baltimora all'assemblea generale dei vescovi americani chiamata a votare le nuove misure anti-abusi dopo i recenti scandali sulla pedofilia , dopo il caso Viganò e dopo le sanzioni contro l'ex cardinale Theodore McCarrick. In apertura dei lavori il cardinale Daniel Di Nardo, presidente della Conferenza episcopale americana, ha annunciato che il Papa ha chiesto ai vescovi americani di non votare nuovo linee guida per ...

Immigrazione - Vescovi e coop rosse contro Matteo Salvini : il leghista ha smontato i loro loschi affari : ... vicesindaco del Comune, ha recentemente chiarito che c' è un altro problema che non lo fa dormire: 'Non rischia di essere cancellata solo l' accoglienza per i migranti, ma l' intera economia del ...