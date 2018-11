Verstappen Ocon e non solo | tutte le liti e le risse in F1 | VIDEO

Verstappen - rissa con Ocon : "Un idiota"/ Video F1 - spintoni e insulti dopo l'incidente nel GP del Brasile - IlSussidiario.net : Verstappen, rissa con Ocon: "Un idiota". Video F1, spintoni e insulti dopo l'incidente nel GP del Brasile. Le ultime notizie

Formula 1 Brasile : tutto sull'incidente tra Verstappen e Ocon : Tra i vari episodi occorsi nel weekend di gara della Formula 1 a Interlagos , ce n'è uno che analizziamo separatamente perché non solo decisivo nel risultato del GP, ma anche perché coinvolge numerosi ...

F1 - Ocon come Jos Verstappen : il papà di Max tamponò da doppiato nel 2001 il leader del Gp del Brasile [VIDEO] : In occasione del Gp del Brasile del 2001, il padre del pilota olandese tamponò il leader della corsa Montoya subito dopo essere stato doppiato Max Verstappen potrebbe non esserne a conoscenza, ma lo stesso comportamento di Esteban Ocon durante il Gp del Brasile lo tenne 17 anni fa anche papà Jos sullo stesso circuito. photo4/Lapresse Alla guida della sua Arrows Asiatech, il genitore di Mad Max tamponò clamorosamente Juan Pablo Montoya, in ...

Formula 1 - GP Brasile : Verstappen-Ocon - un contatto così era già nel 2001. Lo provocò il papà di Max. VIDEO : Una vittoria sfumata dopo l'incidente con Ocon in fase di doppiaggio. Spinte e insulti a fine gara contro il pilota della Force India. La gara di Max Verstappen è stata compromessa dall'incidente ...

F1 - la Force India passa al contrattacco : “nessun complotto - è stato Verstappen a non dare spazio ad Ocon” : Il team principal della Force India ha scaricato le responsabilità dell’incidente al pilota olandese, colpevole di non aver lasciato spazio ad Ocon La Force India ed Ocon non chiedono scusa per l’incidente con Max Verstappen, anzi passano al contrattacco scaricando sull’olandese le responsabilità del contatto. Photo4/LaPresse A rispondere alle accuse rivolte nei confronti del proprio pilota ci ha pensato Otmar Szafnauer, ...

Formula 1 : furia Verstappen - rissa con Ocon e ammenda FIA : un Max Verstappen furibondo quello che aggredisce Ocon nel dopo gara, durante le operazioni di peso dei piloti. L'olandese era già sbottato con un team radio eloquente: ' Spero di non trovarmelo ...

Verstappen ai servizi sociali per l’alterco con Ocon. Siamo alla frutta! : Non ci volevamo credere quando abbiamo visto il comunicato della FIA. Non bastava la beffa di aver perso una vittoria ormai sicura, ma la FIA ha pure deciso di punire Max Verstappen per l’alterco con Esteban Ocon a fine gara, quando i due erano alle bilance (questo passerà alla storia come il weekend delle bilance…). […] L'articolo Verstappen ai servizi sociali per l’alterco con Ocon. Siamo alla frutta! sembra essere il ...

F1 - GP Brasile 2018 : Max Verstappen sanzionato per gli spintoni a Ocon. Due giorni di servizi sociali : Max Verstappen è stato sanzionato per aver spintonato Esteban Ocon al termine del GP del Brasile 2018, penultima tappa del Mondiale F1 che si è corsa oggi sul circuito di Interlagos. Il pilota della Red Bull dovrà svolgere due giorni di servizi sociali alla direzione della FIA entro sei mesi dall’accaduto. L’olandese ha reagito in quel modo perché il pilota della Force India lo aveva tamponato in pista durante una manovra di ...

Formula 1 - GP Brasile : Ocon travolge Verstappen - la ricostruzione. VIDEO : Il britannico Lewis Hamilton, già incoronato in Messico campione del mondo di Formula 1, ha vinto a San Paolo il Gran Premio del Brasile e ha consegnato alla Mercedes il titolo Costruttori del campionato. La gara è stata caratterizzata da un episodio decisivo al giro ...

F1 - arriva la sanzione per Verstappen dopo la rissa con Ocon : ecco la decisione dei commissari sportivi : I commissari sportivi hanno punito Verstappen con l’obbligo di svolgere due giorni di servizi sociali alla direzione della FIA entro sei mesi dall’incidente I commissari di gara hanno deciso, Max Verstappen dovrà svolgere due giorni di servizi sociali alla direzione della FIA per aver spintonato Ocon dopo il Gp del Brasile. photo4/Lapresse E’ questa la decisione del collegio, arrivata dopo aver ascoltato entrambi i ...

Scintille nei box - Verstappen spintona Ocon : rissa sfiorata in Brasile : Max Verstappen, mandato in testacoda mentre era leader del Gp del Brasile dal francese doppiato Esteban Ocon, a fine gara raggiunge il collega della Force India ai box delle bilance e lo spintona più ...

Formula 1 - GP Brasile. Ocon : 'Verstappen voleva darmi un pugno. L'episodio? Rifarei tutto' : "Sono uscito dai box dietro a Verstappen e avevo un gran passo. Sono rimasto bloccato al primo giro e quando il team mi ha chiesto se potevo togliermi dai doppiati sono andato all'esterno. L'ho fatto ...

Max Verstappen - GP Brasile F1 2018 : “Ho perso per colpa di un idiota”. La replica di Ocon : “Mi ha spintonato” : Il GP del Brasile 2018 è stato caratterizzato dall’incidente tra Max Verstappen ed Esteban Ocon: il pilota della Red Bull si trovava in testa alla gara e accarezzava il sogno della vittoria, ha iniziato la manovra di doppiaggio nei confronti dell’uomo della Force India che clamorosamente non ha lasciato strada e ha tamponato l’avversario. L’olandese ha poi concluso al secondo posto alle spalle di Lewis Hamilton mentre il ...

Formula 1 - GP Brasile. Verstappen e Horner : 'Ocon è un idiota' : "Ho fatto tutto bene, grande macchina e ottime sensaizoni. Per colpa di un idiota sono stato buttato fuori. Un idiota che era anche doppiato", così Max Verstappen ha raccontato a caldo l'episodio del ...