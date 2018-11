Verona : al via oggi i lavori di restauro in Arena (2) : (AdnKronos) - Nuovi servizi igienici, sigillatura dei gradoni, rifacimento degli impianti elettrici. Ma anche apertura dei sotterranei ai visitatori e realizzazione di un percorso museale con pannelli multimediali. Il dettaglio dei lavori è stato illustrato dal vicesindaco Zanotto. “I lavori saranno

Maltempo : Verona in aiuto a Belluno - già inviati i soccorsi per l'Agordino : Verona, 6 nov. (AdnKronos) - Verona ha inviato stamattina all'alba i suoi uomini nel bellunese, per supportare le operazioni di soccorso nei territori colpiti dal Maltempo. Sono 4 gli agenti volontari della Polizia municipale partiti in direzione Agordo, muniti di motoseghe e dell’attrezzatura neces

A Verona viaggio nell'economia sostenibile : ... infine "Il concetto di sostenibilità in finanza, profili metodologici" di Mario Anolli professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari nell'Università Cattolica di Milano e ...

Giro d'Italia 2019 - da Bologna a Verona. Mortirolo e Gavia da paura : Campionissimi del passato e del presente tengono a battesimo il Giro d'Italia 2019. Oggi, alle 17.15, a Milano nel salotto di 'Che Tempo che fa', la trasmissione Rai di Fabio Fazio, la corsa rosa ...

Verona - FieraCavalli al via : attesi 160mila visitatori : Tra i focus dell'edizione 2018 il turismo slow, gli agriturismi , l' enogastronomia , la pet therapy e lo sport . Il target invece quello di giovani e famiglie, alla ricerca di sport a contatto con ...

Verona : al via domani XI Forum Economico Eurasiatico : Verona, 24 ott. (AdnKronos) - Al via domani a Verona, con circa 1100 aziende accreditate, l’XI Forum Economico Eurasiatico (Palazzo della Gran Guardia, 25 e 26 ottobre) organizzato dall’Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress e Forum Economico internazionale di San Pietroburgo. Un’edizione parti

Veronafiere : al via da domani l'edizione dei 120 anni di Fieracavalli : Verona, 24 ott. (AdnKronos) - Fieracavalli taglia il nastro delle 120 edizioni. Al via domani a Verona la rassegna che da oltre un secolo, condensa il meglio del mondo equestre con quattro giorni (25-28 ottobre) di sport, allevamento, turismo in sella, business e spettacolo. Tra i dodici padiglioni

DIRETTA / Verona Perugia (risultato live 0-0) streaming video Rai : 1^ set - via! (Serie A1 volley maschile) : DIRETTA Verona Perugia: info streaming video e tv Rai della partita, valida nella seconda giornata del Campionato di volley maschile di Serie A1, oggi 20 ottobre. (Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 20:02:00 GMT)

Aeroporto Catullo Verona - Progetto Romeo al via con aumento di capitale : II cda dell'Aeroporto Catullo di Verona ha dato il via al Progetto Romeo , il programma di investimenti del valore di 60 milioni di euro che aumenterà del 50% la superficie dell'aerostazione , ...

Fieracavalli al via : a Verona un concorso speciale per i 120 anni : Dal 1898 la rassegna accompagna l'evoluzione del ruolo del cavallo attraverso la storia del Paese: da strumento di lavoro nei campi e mezzo di trasporto, a compagno fidato nello sport, nella pet-...

Enel : a Verona al via check up aereo linee elettriche in 54 Comuni per 1.100 km (3) : (AdnKronos) - Il sorvolo a bassa quota delle linee elettriche consente la rilevazione visiva di eventuali anomalie e la ripresa video della situazione degli impianti, con particolare attenzione alla presenza di piante nelle immediate vicinanze dei conduttori, la verifica dello stato dei sostegni, de

Enel : a Verona al via check up aereo linee elettriche in 54 Comuni per 1.100 km (2) : (AdnKronos) - Si tratta di attività di ispezione che si affiancano al piano di sviluppo e manutenzione della rete di distribuzione e che hanno permesso di raggiungere e mantenere eccellenti livelli di qualità del servizio, in linea con i migliori standard europei. Gli interventi attuati rappresentan

Enel : a Verona al via check up aereo linee elettriche in 54 Comuni per 1.100 km : Verona, 10 ott. (AdnKronos) - Sono 54 i Comuni della provincia di Verona, interessati a partire da oggi alla quarta tranche della campagna di controllo e monitoraggio in volo delle linee aeree a Media Tensione di E-Distribuzione, per un totale di 1.100 Km e 70 ore di volo. L’obiettivo è quello di ri

Diretta / Verona Lecce (risultato live 0-0) streaming video e tv Rai : formazioni ufficiali - via! : Diretta Verona Lecce streaming video e tv Rai: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell’anticipo che apre la 7^ giornata di Serie B(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 20:41:00 GMT)