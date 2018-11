Chievo : l'ex Ct Ventura vede Campedelli : ANSA, - VERONA, 12 NOV - La storia al Chievo di Giampiero Ventura è ai titoli di coda. Manca solo l'ufficialità, dopo le dimissioni annunciate ieri, ma difficilmente l'incontro in programma nel ...

Apple Watch 4 si accorge se cadi e chiama i soccorsi. La disavVentura di un utente svedese dimostra che funziona : “Lo smartWatch può salvarti la vita” potrebbe essere il nuovo slogan che scimmiotta la vecchia pubblicità di un operatore telefonico. Ci riferiamo all’Apple Watch 4 annunciato a settembre 2018, che fra le novità vanta anche un rilevatore di cadute. Un utente è piombato a terra a seguito di un forte dolore alla schiena, il Watch 4 ha “capito” che cosa stava accadendo e si è proposto di allertare i ...

Ventura - c'è il Chievo Il ct del fallimento riparte dai colori svedesi : Una cosa è certa. Girando l'Italia con il suo Chievo farà il pieno di fischi in ogni stadio di ogni città. Già perché l'etichetta di allenatore più odiato d'Italia Gian Piero Ventura farà fatica, molta fatica a staccarsela di dosso. Chiaro, guardandosi indietro non è e non può essere lui l'unico colpevole. Ma la mancata partecipazione dell'Italia all'ultimo Mondiale vede proprio lui come principale indiziato. L'allenatore del Mondiale fallito. ...

Temptation Island Vip - Simona Ventura e la drammatica confessione : vede Bettarini e la Larini e 'crolla' : 'Come ho fatto? Me lo sono chiesto anch'io'. Simona Ventura davanti al suo ex Stefano Bettarini e alla sua nuova, giovanissima fidanzata Nicoletta Larini . Per la conduttrice di Temptation Island Vip ...