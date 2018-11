Ventura si è dimesso dal Chievo o dalla Nazionale un anno dopo?

agi

: Giampiero #Ventura si è dimesso: non sarà più l'allenatore del #Chievo @SkySport - FabrizioRomano : Giampiero #Ventura si è dimesso: non sarà più l'allenatore del #Chievo @SkySport - capuanogio : Italia-Svezia 0-0 (13/11/2017) Chievo-Bologna 2-2 (11/11/2018) #Ventura si è dimesso con 363 giorni di ritardo - FBiasin : '#Ventura si è dimesso'. #Chievo, ora o mai più. #Malesani -

(Di lunedì 12 novembre 2018)aver conquistato il primo punto con il, Gian Pierosi dimette a sorpresa. L'ex-ct dellaha guidato la squadra di Verona per quattro partite, ottenendo tre sconfitte e un pareggio, e grazie a questo primo punto è stato azzerato il gap negativo in classifica che era stato comminato alla società quest'estate. Il direttore sportivo Romairone davanti alle telecamere parla di qualcosa di "inspiegabile e di inaspettato" eavrebbe dichiarato negli spogliatoi alla squadra, "un suo disagio personale". Non ci sono motivi tecnici e, al momento,è ancora l'allenatore delperché le dimissioni, per diventare effettive, devono prima essere accettate. Da osservatore esterno balza agli occhi, in questa vicenda, una straordinaria coincidenza: proprio in un giorno come domani, il 13 novembre ...