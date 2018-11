Venier a Calà in diretta | Sei meglio come amico che come marito Ogni tanto avevi

Jerry Calà e Mara Venier - lei lo pungola : 'Meglio come amico che come marito...' : A 'Domenica In' è faccia a faccia tra Mara Venier e l'ex Jerry Calà . I due, marito e moglie negli anni Ottanta, sono rimasti in buoni rapporti dopo la separazione e su Rai Uno ripercorrono i momenti ...

Mara Venier e Jerry Calà a Domenica In : la verità sulla loro rottura : Domenica In: Mara Venier e Jerry Calà parlano della fine del loro rapporto Dopo Renzo Arbore, super ospite della puntata di Domenica In andata in onda il 30 settembre scorso, oggi nel lungo pomeriggio Domenicale firmato Rai1 Mara Venier ha ospitato un altro dei suoi ex, l’attore Jerry Calà, che si è raccontato in una lunga intervista, iniziata proprio con una rivelazione sulla fine della loro storia d’amore. La padrona di casa ha ...

Che tempo che fa - Jerry Calà ricorda : “Quella volta che Mara Venier mi ha menato sul set…” : Ospiti ieri sera di Che tempo Che Fa su Rai 1, Mara Venier e Jerry Calà hanno raccontato a Fabio Fazio divertenti retroscena del loro matrimonio terminato nel 1987 . La “Signora della Domenica” ha parlato della sua celebre pasta e fagioli che le ha fatto conquistare ben due mariti: Jerry Calà e l’attuale, Nicola Carraro. Jerry ha poi raccontato di quando la Venier esasperata dai tradimenti andò in edicola a comprare i ...

JERRY CALÀ / “Dicono che puzzo di morto. Mara Venier? Non è vero che l'ho tradita...” : JERRY CALÀ, in un'intervista rilasciata ai microfoni di Rai Radio2 nel corso de "I Lunatici", confessa: "Vorrei tornare a fare cinema, ma qui si dice che uno puzza di morto"(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 20:42:00 GMT)

