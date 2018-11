Valve potrebbe essere al lavoro sul proprio headset VR

eurogamer

: Spuntano delle immagini di un presunto headset VR di #Valve. - Eurogamer_it : Spuntano delle immagini di un presunto headset VR di #Valve. - FPSREPORTER : Un leak ci mostra quello che potrebbe essere il nuovo visore Valve -

(Di lunedì 12 novembre 2018) Come riporta Eurogamer.net, sono apparse online alcune immagini che svelerebbero un presuntoVR di.Le immagini sono apparse di recente su imgur (grazie, Uploadvr.com), ma secondo l'orologio sul desktop in background, sono state scattate nel luglio 2018. Le immagini sono completamente non verificate, ma data la loro complessità, il numero di unità mostrate e il logodall'aspetto autentico stampato sui circuiti, se non sono autentici, sono dei falsi incredibilmente dettagliati.Studiando attentamente le immagini sembra che ci siano cuffie integrate e sensori SteamVR, oltre a due fotocamere visibili che suggeriscono che questofornirà un campo visivo più ampio rispetto a Vive.Read more…