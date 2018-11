Usa | errore in sala operatoria | un chirurgo rimuove un rene credendolo un tumore

Spazio - incidente Soyuz : inchiesta conclUsa - errore di assemblaggio : È arrivato dopo tre settimane di indagini il risultato dell’inchiesta nel settore spaziale più attesa degli ultimi anni, quella avviata da Roscosmos per ricostruire l’incidente alla Soyuz avvenuto lo scorso 11 ottobre. L’agenzia spaziale russa ha annunciato l’esito durante una conferenza stampa tenuta a Mosca il primo novembre: la navicella con a bordo il cosmonauta Alexey Ovchinine l’astronauta Nick Hague è stata danneggiata a causa di “un ...

M5S diffonde un’intervista manipolata a Dijsselbloem - scopre l’errore e non si scUsa : No, l'ex presidente dell'Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem non ha mai "dichiarato guerra" al popolo italiano. La notizia è falsa ed è stata diffusa sui social attraverso un video manipolato creato da Pandora Tv e rilanciato dalla pagina Facebook ufficiale M5S Europa, che ha parzialmente smentito la fake news solo dopo che la notizia della bufala ha iniziato a fare il giro del Web.Continua a leggere

RagUsa : arresto banda delle 'spaccate' - era il terrore di tutta la provincia (3) : (AdnKronos) - Fondamentale lo studio approfondito delle immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno permesso di ricostruire la dinamica delle spaccate e riconoscere gli autori attraverso dei segni distintivi per ognuno di loro. Dalle intercettazioni telefoniche è stato poi possibile acq

MOSTRO DI FOLIGNO - LUIGI CHIATTI CHIEDE SCUsa/ L'errore di mettersi tra i buoni : LUIGI CHIATTI, il "MOSTRO di FOLIGNO" condannato prima a due ergastoli e poi a trent'anni per duplice omicidio, si dice cambiato, pronto a "tanto dare agli altri". FEDERICO PICHETTO(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 06:08:00 GMT)"DUE UOMINI NON FANNO UNA MADRE"/ Vero, ma dare battaglia non fa incontrare nessuno, di F. PichettoMIRACOLATO DEL PONTE MORANDI/ Perché Lorenzetto si è salvato e gli altri no?, di F. Pichetto, di F. ...

Merendine ritirate per rischio salmonella - Bauli accUsa : "Errore dell'Asl di Salerno" : "Sia i campioni di controllo mantenuti presso i nostri stabilimenti, sia quelli prelevati originariamente dalla Asl e poi...

"Mi hanno tolto un braccio per un errore - ad oggi nessuno mi ha ancora chiesto scUsa" : "Doveva essere un’operazione semplice, senza rischi. Invece non è stato così. Una settimana dopo ho rischiato di morire". La...

TRUMP ROTTAMA TRATTATO NUCLEARE CON LA RUSSIA/ Terza guerra mondiale : critiche da Pechino "errore degli Usa" : TRUMP "Usa via dall'accordo NUCLEARE con la RUSSIA”. Ultime notizie, nuova guerra Fredda all’orizzonte? Le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti arrivate nelle score ore(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 12:30:00 GMT)

PUBG : la modalità Platoon è stata cancellata a caUsa di un errore critico : PlayerUnknown's Battlegrounds doveva ricevere la nuova modalità Platoon questo fine settimana, tuttavia Bluehole ha fatto sapere che questo non accadrà a causa di un errore critico. Per un po' non ne sentiremo parlare ma gli sviluppatori fanno sapere che la rivedremo in futuro.Come riporta Gamingbolt, la compagnia ha dato la notizia tramite il suo PUBG Help Twitter:"Giocatori PC: sfortunatamente la modalità evento di questa settimana è stata ...

Usa : Trump - "Fed troppo aggressiva su tassi - grande errore" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Volo Jet Airways : malori e sanguinamenti a caUsa di un errore dei piloti : Lo scorso 20 settembre, i passeggeri di un Volo Jet Airways sono entrati completamente nel panico per via di un errore avvenuto da parte dell'equipaggio presente nell'aereo che sarebbe potuto costare molto caro ai passeggeri presenti. Il Volo era decollato da Mumbai, in India ed era diretto a Jaipur. All'improvviso, i passeggeri hanno visto del sangue scendere dal naso e dalle orecchie, oltre ad accusare diversi giramenti di testa. Tutti sono ...

LIVE Equitazione - World Equestrian Games 2018 in DIRETTA : De Luca scivola al quarto posto con un errore : è in lotta per le medaglie. Spareggio Usa e Svezia per l’oro a squadre : Buonasera e bentrovati per la DIRETTA LIVE del salto ostacoli ai World Equestrian Games 2018 di Equitazione a Tryon, negli USA. Oggi, venerdì 21 settembre, va in scena la finale della gara a squadre, a cui l’Italia non potrà partecipare a causa della prestazione tutt’altro che convincente della pattuglia azzurra negli Stati Uniti. Ma alla squadra che esce di scena in tono dimesso, rimandando l’appuntamento con il pass per Tokyo ...

