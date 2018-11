Usa 2020 | Hillary si ricandiderà

"Hillary Clinton candidata nel 2020 per la presidenza Usa". Lo rivela un ex consigliere : Hillary Clinton correrà di nuovo per la Casa Bianca nel 2020. E sarà una Hillary 4.0 che ancora una volta reinventerà sé stessa. Ne sono convinti Mark Penn, consigliere di vecchia data della famiglia Clinton, e Andrew Stein, presidente del New York City Council vicino a Bill e Hillary.L'ex first lady, affermano i due sul Wall Street Journal, ha il 75% di popolarità tra i dem e una missione ancora da compiere: ...

Usa 2020 - ex ceo Starbucks sfida Trump : ANSA, - WASHINGTON, 10 NOV - L'ex numero uno di Starbucks, Howard Schultz, in vista dell'inizio della campagna elettorale per le presidenziali del 2020 sta pensando seriamente di correre per la Casa ...

Recessione Usa nel 2020? Per qualcuno è prematuro pensarlo : ... ha fatto comunque nascere il forte sospetto che qualcosa stia cambiando nell'aria, complice anche l'ormai dichiarato percorso della Fed nel voler normalizzare la sua politica finanziaria. Non solo, ...

SUsanna Ceccardi - Salvini pensa alla sindaca di Cascina candidata della Lega alle regionali 2020 in Toscana : C'è chi dice che lei sia la pedina per un gioco più grande: la rottura definitiva col centrodestra e l'accordo, anche elettorale coi 5 Stelle. Nel 2010, in Toscana, alle regionali, dove la candidata a ...

Usa 2020. Trump ha già raccolto 106 milioni di dollari : Procede a passo spedito l’azione elettorale di Donald Trump. Il tycoon ha raccolto almeno 106 milioni di dollari per la

Usa : cresce numero americani convinti vittoria Trump in 2020 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa : Bloomberg torna dem e guarda a 2020 : ANSA, - NEW YORK, 10 OTT - Michael Bloomberg è di nuovo un democratico. L'ex sindaco di New York ha abbandonato la fede politica indipendente per tornare a registrarsi con il partito dell'asinello alimentando così le indiscrezioni sulla sua corsa alle presidenziali nel 2020. Bloomberg, 76 anni, al momento ha detto di ...

Usa - si dimette Nikki Haley - ambasciatrice all'Onu. «Io e Trump non sempre d'accordo - ma non correrò nel 2020» : Haley, a quel punto, avrebbe fatto presente che i consiglieri avevano sbagliato approccio, esponendo Trump a una figuraccia in mondo visione. L'incidente potrebbe aver accelerato la decisione di ...