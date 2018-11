Una parola maldestra stuzzica il vespaio complottista Scie chimiche Porta a Porta

Scie chimiche Porta a Porta. Una parola maldestra stuzzica il vespaio complottista : “Le parole sono imPortanti!”, si sgolava il Michele Apicella di Nanni Moretti in una delle scene cult (perdonaci, Michele) di Palombella Rossa. Una battuta diventata classico nazional popolare e rivisitata in mille salse. Ma che calza come un guanto al caso del dottor Antonio Raschi, direttore dell'

Iaquinta : 'Solo la parola 'ndrangheta mi fa paura! Una volta mi hanno dato del mafioso e...' : Vincenzo Iaquinta , condannato in primo grado nel processo Aemilia , torna a parlare. Queste le parole rilasciate dall'ex attaccante della Juventus , campione del mondo con l' Italia nel 2006 , rilasciate a Le Iene nella punta che andrà in onda domenica sera: 'Senza il sottoscritto e mio padre questo processo non sarebbe interessato a nessuno . Lo stiamo ...

Politica. La sinistra deve ripartire da Una parola : cambiamento. D'accordo Visco - Errani e Misiani : Pulsioni autoritarie emergono, l'idea di cancellare le difficoltà usando l'accetta anziché il bisturi si fa strada; la cultura, la scienza, l'esperienza, la conoscenza, vengono negate e irrise a ...

Il “femminiello” a Napoli : l’origine sacra di Una parola piena di storia e folklore : La lingua napoletana ha inventato una parola che non ha corrispettivi in nessun altro dialetto: questo perché la figura stessa del “femminiello” non conosce pari, né per importanza né per fascino. Si tratta di un personaggio quasi mitologico in quel di Napoli, il cui carattere “sacro” è attestato fin dall'antichità e la cui importanza nella storia della città è fondamentale. Ecco perché.Continua a leggere

Liga - Atletico primo per Una notte : adesso la parola a Barça e Real : Diego Godin, 32 anni, festeggia il vantaggio dell'Atletico Madrid. Epa Rialzarsi dopo la peggior sconfitta degli ultimi sette anni , prendendosi la vetta della Liga. Missione compiuta, con quella ...

Emma presenta il nuovo singolo “Mondiale” : «“C’è Una parola potentissima che ci fa tremare… la chiamano amore» : “Mondiale” è il titolo del nuovo brano di Emma, una ballata potente ed emozionante, in radio e disponibile in digitale da venerdì 2 novembre. «“C’è una parola potentissima che ci fa tremare.. la chiamano amore”. Le parole di Colapesce di Matteo Mobrici e Federico Nardelli – racconta Emma – sono state un pugno nello stomaco, non ho avuto nessun dubbio quando ho sentito questa canzone d’amore 3.0, figlia di questi tempi moderni. Le “strategie” e ...

Il populismo non è esclusiva della destra (e non è Una parolaccia) : In Europa l’etichetta definisce le nuove destre. Negli Usa invece si parla di leftwing populism: di sinistra. E Trump dice di sé: sono un popularista La mission impossible di Beto O’Rourke, l'uomo che vuole sconfiggere Donald Trump "

Boeri scherza : "Una volta sono stato eletto - al consiglio di classe - potrei aver diritto di parola" : Boeri scherza una volta sono stato eletto al consiglio di classe, forse ho diritto di parola 'sono molto preoccupato, questa operazione sulle pensioni arriva nel periodo peggiore'. Lo ha dichiarato ...

L’Eredità - che figuraccia : doveva solo dire Una parola. Flavio Insinna basito : Dopo una partenza un po’ tiepida, ‘L’Eredità’ di Flavio Insinna ha recuperato in corsa e oggi c’è soddisfazione per gli ascolti del quiz show della fascia preserale di Raiuno che fu di Fabrizio Frizzi. Ma ultimamente non si fa che parlare di un altro argomento, sempre attinente al programma: le gaffe dei concorrenti. Non c’è settimana, per non dire giorno, che il conduttore e il pubblico (sia in studio che a ...

L’Eredità - nuovo attacco a Flavio Insinna : è bastata Una parola : Flavio Insinna sta cominciando a far affezionare i telespettatori de L’Eredità, il quiz show del preserale Rai che conduceva Fabrizio Frizzi. Lo dicono gli ascolti, che sostanzialmente sono in linea con quelli dello scorso anno. Non era facile raccogliere l’eredità di Frizzi, da sempre amatissimo, e in più, oltre alla diffidenza del pubblico per il cambio della guardia, molti davano Insinna per spacciato ancora prima di iniziare. Il ...

Caduta Libera - gaffe durante il gioco : compare Una parolaccia (Video) : Anche in giochi dove le domande sono precedentemente preparate dagli autori, il rischio gaffe è in agguato. Ce lo ha dimostrato la puntata di Caduta Libera di ieri, 10 ottobre 2018, quando per qualche secondo sullo schermo il pubblico si è ritrovato a leggere una parola non proprio adatta alla fascia del preserale ed, in generale, al pubblico familiare che segue il game show.E' successo che, durante una manche del gioco condotto da Gerry ...

Spread - Una strana parola che può cambiare le nostre vite : Occhi puntati sullo 'Spread', ovvero il differenziale dei tassi di interesse tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, che rappresenta un barometro del rischio finanziario. Le perplessità ...

Luigi Di Maio : “Il piano B? Non esiste - Governo ha Una parola sola : restiamo in Ue ed euro” : Intervista esclusiva al vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, che spiega le scelte della prossima legge di bilancio e conferma che per il reddito di cittadinanza sono a disposizione 9 miliardi di euro più uno per i centri per l'impiego. E sull'ipotesi "dell'incidente" rassicura: "Abbiamo una parola sola, non si esce dalla UE e non si esce dall'euro".Continua a leggere

Cosa ci distingue dai computer? Basta Una parola. Anzi - Una parolaccia : Dal Mit un test di Turing 'minimo' sviluppato per stabilire dalla scelta di una sola parola se si ha a che fare con un uomo o una Ai. Alla prova dei fatti, il termine più efficace stupisce