Un Posto Al Sole | anticipazioni al 16 novembre | cresce l' amicizia fra Giulia e Adele

Un Posto al sole - anticipazioni dal 12 al 16 novembre : Patrizio lascia Napoli? : Un Posto al sole: ecco tutte le anticipazioni della prossima settimana. Cosa succederà tra Ferri e Marina? Un Posto al sole. Marina è sempre più spietata nel ricattare Roberto Ferri, il quale cerca di convincere Valerio ad unire le forze e, quindi, le due imprese. Elena è sollevata nel rivedere la madre riprendersi pian piano anche […] L'articolo Un Posto al sole, anticipazioni dal 12 al 16 novembre: Patrizio lascia Napoli? proviene da ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 12 novembre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 12 novembre 2018: Il piano di Marina Giordano (Nina Soldano) e Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) prosegue in apparenza senza alcun intoppo… Valerio (Fabio Fulco) intende contrastare Roberto e soprattutto rintracciare la clinica dov’è ricoverata la figlia Vera (Giulia Schiavo). L’uomo trova sulla sua strada un’inattesa alleata… Adele Picardi (Sara Ricci) teme che ...

Un Posto al sole anticipazioni : VERA COLPIRÀ ANCORA? [Anteprima] : L’uscita di scena ormai avvenuta di Veronica (Caterina Vertova) in “versione allucinazione” potrebbe far pensare che a Un posto al sole l’instabilità di VERA Viscardi (Giulia Schiavo) sia vicina ad una soluzione, ma sarà davvero così? Iniziamo da quello che vedremo in onda a breve a Upas: la prossima settimana VERA verrà informata dal padre Valerio (Fabio Fulco) riguardo alle “strane manovre” di ...

Un Posto Al Sole : Elena e Valerio contro tutti? Ecco cosa svela Valentina Pace : Un Posto al Sole, tra Elena e Valerio come andrà a finire? Ecco cosa rivela Valentina Pace Nelle ultime settimane, nella soap Un Posto al Sole, abbiamo potuto assistere alla nascita di un nuovo sentimento. Tra Elena Giordano e Valerio Viscardi, infatti, sembra essere sbocciata la passione vera. I due, però, non hanno ancora fatto […] L'articolo Un Posto Al Sole: Elena e Valerio contro tutti? Ecco cosa svela Valentina Pace proviene da ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 9 novembre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 9 novembre 2018: Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) è sotto pressione per il ricatto di Marina Giordano (Nina Soldano)… Con il pensiero, Adele (Sara Ricci) torna con nostalgia al suo passato professionale. Intanto Susanna (Agnese Lorenzini), spinta da Niko (Luca Turco), le chiede ancora di occuparsi del progetto di divisione di casa Poggi… Roberto vive istanti di ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 8 novembre 2018 : Roberto cerca di comprare il silenzio di Marina : Marina vuole di più e non si accontenta di aver ricevuto da Roberto la maggioranza dei Cantieri, in cambio del suo silenzio.

Un Posto al sole anticipazioni : PATRIZIO lascerà NAPOLI??? : Dopo un lungo periodo in cui sono stati separati, da un po’ a Un posto al sole Rossella (Giorgia Gianetiempo) e PATRIZIO (Lorenzo Sarcinelli) sono tornati insieme e ultimamente li abbiamo visti molto impegnati nella difficile gestione dell’amicizia con Vittorio Del Bue (Amato D’Auria). Ora però si apre a sorpresa una nuova fase, che comincerà con la prospettiva di un cambiamento. Ecco di cosa si tratta… In pratica, ...

Anticipazioni Un Posto al sole trama puntate 12-16 novembre 2018 : Marina e Roberto si alleano contro Vera! : Anticipazioni Un posto al sole trama puntate da lunedì 12 venerdì 16 novembre 2018: Marina e Roberto e il piano contro Vera che prende una decisione shock Anticipazioni Un posto al sole: Vera lancia un pericoloso aut-aut a Roberto, mentre la serenità tra Elena e Valerio è minata dal progetto di Marina e Ferri contro la giovane Viscardi! Giulia ritorna, Adele teme Manlio. Patrizio indeciso e confuso! Ci sarà spazio per piani segreti, inquietanti ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 8 novembre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 8 novembre 2018: Pur di comprare il silenzio di Marina (Nina Soldano), Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) riesce a trovare una soluzione per restituirle la maggioranza dei Cantieri, ma la Giordano non si accontenterà facilmente… Adele (Sara Ricci) passa a trovare Susanna (Agnese Lorenzini) e riceve da Renato (Marzio Honorato) una proposta inattesa che però la metterà in ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 7 novembre 2018 : Marina ricatta Roberto : Marina si prende la sua rivincita su Roberto e inizia a ricattarlo. Non sarà facile per il Ferri soddisfare le sue richieste.

Un Posto al sole anticipazioni : tra ELENA e VALERIO come finirà? : Un grande finale ha contraddistinto la puntata di Un posto al sole di martedì 6 novembre 2018, con Marina (Nina Soldano) che ha fatto scivolare in un’astuta trappola il “povero” Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) rivelandogli solo alla fine di un imperdibile dialogo che lei ricorda tutto!!! I successivi sviluppi già li sapete, se ci leggete spesso: Roberto prima subirà un ricatto dalla Giordano e poi – stando ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 7 novembre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 7 novembre 2018: Messo in forte difficoltà dal ricatto di Marina (Nina Soldano), Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) cerca di reperire le risorse per soddisfare le pretese della donna… Diego (Francesco Vitiello) è molto infastidito dalla richiesta fatta da Beatrice (Marina Crialesi) a Nicotera (Paolo Romano) di essere segnalata presso un importante studio legale… Con ...

