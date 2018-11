Un nome | una leggenda | in ricordo di Stan Lee | il papà della Marvel

F1 - GP Brasile 2018 : Lewis Hamilton vince una gara pazza davanti a un fenomenale Verstappen. Titolo costruttori alla Mercedes : Il campione del mondo si prende la posizione del monegasco, mentre la Rossa fatica e Raikkonen e Vettel non si avvicinano alla Red Bull in testa in questa fase. Il n.44 però non è performante al ...

F1 - GP Brasile 2018 : Lewis Hamilton vince una gara pazza davanti a un fenomenale Verstappen. Titolo costruttori alla Mercedes : Lewis Hamilton (Mercedes) vince il GP del Brasile, penultima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il britannico ha centrato il decimo successo stagionale davanti all’olandese Max Verstappen (Red Bull) e al finlandese Kimi Raikkonen (Ferrari). Solo sesta l’altra Ferrari del tedesco Sebastian Vettel, probabilmente afflitta da alcuni problemi tecnici. Alle spalle di Kimi troviamo l’australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) e il ...

«Sì alla disobbedienza civica in nome di una cultura della solidarietà» : È stato approvato anche al Senato il decreto sicurezza che nei 40 articoli che lo compongono prevede, tra le tante, alcune voci che allarmano quanti, Ong e mondo della solidarietà in generale, si occupano di migranti. Così, ad esempio, il taglio dei fondi per l'accoglienza da 35 euro a 20 per migrante. Ne parliamo con don Virginio Colmegna , 73 anni, ...

Giampaolo Morelli sulla fidanzata Gloria Bellicchi : “È una donna fenomenale” : Giampaolo Morelli, la vita privata dell’Ispettore Coliandro Giampaolo Morelli innamorato e felice. Dalle pagine di Nuovo Tv, l’attore lancia una vera e propria dichiarazione d’amore per la famiglia ma soprattutto per la compagna Gloria Bellicchi. L’attore, volto noto del piccolo schermo per essere stato il protagonista della serie L’Ispettore Coliandro, si dice felice e orgoglioso della […] L'articolo ...

Maxi operazione dei carabinieri : 22 arresti per detenzione e spaccio di droga. Fermato anche un presidente di una squadra di calcio [nome e DETTAGLI] : I carabinieri dei Comandi provinciali di Brescia e Bergamo hanno sgominato un’organizzazione composta da albanesi e italiani dediti al traffico di droga. Tra i 22 arrestati anche Gezim Sallaku, presidente del Darfo calcio, formazione che milita nel campionato di Serie D. Dopo una perquisizione le forze dell’ordine hanno sequestrato tre pistole detenute illegalmente con le relative munizioni. L’operazione ha consentito di ...

Milano - sperona la volante dei vigili : l'auto è intestata a una prestanome che ne ha altre 43 : L'uomo, 30 anni, ha tentato la fuga ma è stato fermato dalla polizia locale: è accusato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale --Quando ha visto il vigile sollevare la paletta, ha accostato a bordo strada fingendosi disponbile a farsi controllare i documenti. Ma appena l'uomo in divisa si è fatto da parte, ha dato gas tentando la fuga, andando però a sbattere contro la pattuglia della polizia locale ferma a margine della carreggiata. Lo ...

ATP Parigi Bercy - Federer-Djokovic è il match dell’anno : una battaglia tra fenomeni - vinta da Nole per un “soffio” : ATP Parigi Bercy, gara epica tra Roger Federer e Novak Djokovic per definire il finalista del torneo che domani giocherà contro Khachanov ATP Parigi Bercy, oggi gli appassionati di tennis avranno di certo un sorriso enorme sulle labbra. Sul cemento Parigino hanno avuto infatti la possibilità di osservare la gara più bella dell’anno, una delle più belle delle ultime stagioni. Roger Federer e Novak Djokovic hanno dato vita ad una ...

Maltempo - ancora una vittima in Trentino Alto Adige [nome e DETTAGLI] : La folgorazione e’ stata talmente forte che non gli ha lasciato scampo. Il Trentino Alto Adige conta la sesta vittima a seguito della violenta ondata di Maltempo dei giorni scorsi. E’ deceduto infatti nel reparto rianimazione dell’ospedale “Santa Chiara” di Trento l’uomo che lunedi’ era stato colpito da un fulmine mentre stava lavorando in una casetta di proprieta’ della famiglia adibita a deposito ...

Up&Down - lo show della felicità è un fenomeno. Il regista : “Sfruttiamo i disabili? Sì - perché sono una grande risorsa” : Andare a teatro, sedersi in quarta fila, o in quinta, il palco lì vicino, la giacca a vento sulle gambe accavallate e ritrovarsi – mezz’ora dopo, diciamo – in piedi a (tentare di) ballare il Gioca Jouer, indossando un cappellino rosso pieno di lucine intermittenti da Babbo Natale. A ottobre, però. Se non fosse disgustosamente riduttiva, una buona sintesi di Up&Down sarebbe questa. Via le regole che valgono là fuori, via i ...

De Bruyne papà per la seconda volta : il nome della figlia del trequartista è quello di una città italiana : Kevin De Bruyne è diventato padre per la seconda volta, il calciatore del Manchester City esprime la sua felicità sui social Kevin De Bruyne è diventato padre per la seconda volta. Il trequartista del Manchester City, già papà di Mason Milian di due anni, ha avuto la gioia di vedere nascere anche Rome, la sua secondogenita. “Il nostro ultimo membro della famiglia è qui. Ti amiamo già tanto, piccola Rome“: ha scritto sui social ...

Hilary Duff ha avuto una bambina : ecco il nome originalissimo con cui l’ha chiamata : L'attrice è mamma per la seconda volta The post Hilary Duff ha avuto una bambina: ecco il nome originalissimo con cui l’ha chiamata appeared first on News Mtv Italia.

Velvet Underground Experience - l esplosione inevitabile del fenomeno è una mostra : La prima parte della mostra è un'immersione totale nella New York City anni Sessanta: dai bambini di strada a Harlem alla partecipazione di Susan Sontag a 'Sex Symposium' nel 1962, insieme a una serie ...

CINEFORUM ARCIMOVIE XXIX - Riparte l'8 novembre con "Una Storia senza nome" : CINEFORUM ARCIMOVIE Giovedì 8 novembre 2018 Riparte , spettacoli alle 18.00 e alle 21.00 - cinema Pierrot, via de Meis, 58 - ingresso gratuito, il CINEFORUM di Arci Movie con la proiezione del film " Una Storia senza nome " di Roberto Andò; sarà presente ...

Nadia Toffa adotta una cagnolina : ecco l'insolito nome scelto per la bassottina : Nadia Toffa cuore d'oro: l'inviata e conduttrice de Le Iene ha annunciato sui social di aver adottato una cucciola di cane. Sarà che tra canidi ci si intende alla perfezione, ma dopo...