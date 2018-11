Ultimissima possibilità oggi 12 novembre per recuperare backup WhatsApp | tutte le

optimaitalia

(Di lunedì 12 novembre 2018) Siamo arrivati alla fatidica data del 12per quanto riguarda la piccola rivoluzione sul. Cosa succede in queste ore? Le intenzioni da parte del team sono ormai note da agosto, ma trattandosi dell'ultima chiamata per gli utenti Android ed iPhone più distratti, evidentemente è necessario un piccolo reminder. In questo modo capiremo sia cosa succede in queste ore, sia come regolarci di conseguenza per evitare brutte sorprese con il proprio spazio di archiviazione legato ad un'app tanto popolare qui in Italia.Due gli aspetti da tenere in considerazione. In primo luogo, inon peseranno più sugli spazi di Google Drive che tutti noi abbiamo a disposizione, con limiti solitamente fissati a 15 GB. Allo stesso tempo, però, ci sarà una forte pulizia proprio12, in quanto tutti i dati che non risultano aggiornati da oltre un anno ...