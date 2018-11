Ultime notizie Di oggi | ultim' ora | Referendum Atac | è caos Via il bonus bebè dal 2019 

Le notizie di oggi – Le Ultime sulle panchine di Genoa e Udinese : Le notizie di oggi – Sono ore caldissime in casa Genoa, il club rossoblu è reduce dalla sconfitta davanti al pubblico amico contro il Napoli, la squadra di Juric non ha demeritato, addirittura sembrava vicino alla vittoria dopo la rete del vantaggio di Kouame, poi la squadra di Ancelotti ha ribaltato tutto. Sono in corso valutazioni da parte di Preziosi sulla panchina di Juric, il presidente sembra indirizzato verso un nuovo ...

Concorso infanzia e primaria Ultime notizie : Pittoni ‘Nota importante su decreto di esecuzione post scadenza bando’ : Il senatore Mario Pittoni ha pubblicato, poco fa, sulla propria pagina Facebook un post interessante in merito al Concorso straordinario infanzia e primaria, le cui domande potranno essere inviate a partire da domattina, lunedì 12 novembre, alle ore 9. Concorso scuola infanzia e primaria: Pittoni parla di decreto di esecuzione successivo alla scadenza del bando Il Presidente della 7ª Commissione Cultura del Senato della Repubblica ha ...

Ancona - 22enne violentata per mesi da pusher nigeriano/ Ultime notizie - orrore nel capoluogo marchigiano - IlSussidiario.net : Ancona, 22enne violentata per mesi da pusher nigeriano. Ultime notizie, orrore nel capoluogo marchigiano, ennesima storia di degrado

Capiago - 11enne scomparso e trovato seminudo in un campo/ Ultime notizie : "Un uomo mi ha colpito" - IlSussidiario.net : Capiago, 11enne scomparso e trovato seminudo in un campo: "Un uomo mi ha colpito". Le Ultime notizie sul misterioso caso a Como

Scuola - precariato docenti e ATA Ultime notizie : novità con l’emendamento alla LdB 2019 : L’onorevole Antonio Iannone di Fratelli d’Italia, membro della VII Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) ha presentato l’emendamento risolutivo (il 12.0.3) attraverso il quale si prevede che nel caso in cui ‘il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di ...

Portacomaro - geometra si presenta per fare una perizia per il pignoramento e viene ucciso dal titolare della casa - Ultime notizie Flash : A Portacomaro, in provincia di Asti, un anziano uccide un geometra di 44 anni, incaricato per valutare il pignoramento della sua casa

Lecce - esplosione nella fabbrica di fuochi d'artificio/ Ultime notizie - morto 19enne - gravissimo un operaio - IlSussidiario.net : esplosione Lecce, tragedia in una fabbrica di fuochi d'artificio: morto un operaio, due feriti. Ultime notizie, Arnesano: da chiarire la dinamica dei fatti.

Melbourne - incendia la sua auto e poi pugnala tre persone : un morto - Ultime notizie Flash : Attimi di grande terrore a Melbourne, in Australia, dove un uomo ha prima dato fuoco alla sua auto e poi ha pugnalato tre persone in centro

One UI su Samsung Galaxy S8 e Note 8 : le Ultime notizie sono rassicuranti : Ieri vi parlammo della possibilità che i Samsung Galaxy S8 e Note 8 non ricevessero la nuova interfaccia One UI, così come avrebbe confermato un portavoce del brand asiatico ad un noto portale specializzato (troverete qui tutti i dettagli del caso). A noi francamente questa cosa un po' ci è sembrata strana, essendo i top di gamma 2017 accreditati alla ricezione dell'aggiornamento ad Android 9.0 Pie (dubitavamo soprattutto del fatto che il ...

SANTA MARGHERITA - FRANA SUL TRENO/ Ultime notizie - in corso operazioni di rimozione dei detriti - IlSussidiario.net : FRANA SANTA MARGHERITA Ligure: disagi e rallentamenti per i treni. Ultime notizie "Conseguenza del maltempo". Forti rallentamenti sulla linea

CASERTA - CARABINIERE TRAVOLTO DAL TRENO/ Ultime notizie - il ladro che ha provocato la morte si è costituito - IlSussidiario.net : CARABINIERE TRAVOLTO TRENO a CASERTA: già liberato uno dei quattro ladri. Si cerca ancora uno dei malviventi, quello inseguito

Scuola - docenti precari Ultime notizie : ‘Ministro Bussetti - concorso subito’ : ‘Basta giocare con il nostro futuro, concorso Scuola subito’. Questo lo slogan contenuto in uno striscione esposto davanti al Ministero dell’Istruzione da Flc-Cgil, Link Coordinamento Universitario e Associazione dottorandi italiani (Adi). Le organizzazioni che rappresentano neolaureati, dottorandi di ricerca, docenti e precari stanno duramente contestando la confusione e l’incertezza derivanti dalle dichiarazioni discordanti ...