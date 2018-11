calcioweb.eu

: Udinese, parla Pradè: 'Velazquez? Va sostenuto, tra oggi e domani decidiamo. Su Guidolin...' | Calciomercato - UdineseAddict : Udinese, parla Pradè: 'Velazquez? Va sostenuto, tra oggi e domani decidiamo. Su Guidolin...' | Calciomercato - CalcioWeb : #Udinese, #Pradè fa il punto: 'Dispiaciuti per il momento, novità a breve' - TuttoUdineseit : #Pradè: 'Sono usciti tanti nomi, da #Nicola a #Carrera; noi siamo ancora in fase di valutazione' #Udinese -

(Di lunedì 12 novembre 2018) Situazione in divenire in casa, dove la società sta ancora valutando se esonerare Velazquez o meno. In serata il direttore sportivo dell’Danieleha parlato a Udinews TV, facendo unsulla situazione: “Siamo dispiaciuti per ilche stiamo vivendo. Nessuno di noi pensava che ci saremmo trovati in questa situazione. Avevamo fatto investimenti importanti e le aspettative erano diverse. Mi dispiace in prima persona, mi dispiace soprattutto per il pubblico che ci sta dando tanto“. Poi si apre il tema Velazquez: “È una persona che sa molto di calcio, ha leadership e personalità. È una brava persona, ma anche un allenatore capace. Vogliamo prendere la migliore decisione, insieme alla proprietà, per stare al passo con la coscienza. Siamo ancora in fase di valutazione, oggi ho sentito più volte l’allenatore così come Gino ...