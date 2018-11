U&D | Gianni Sperti su Mara Fasone | ' Evidentemente era fidanzata e io l' ho beccata'

U& ;D anticipazioni - Giordano e Nilufar a confronto con Ferrari : Gianni contro l'ex tronista : Si è registrata ieri una nuova puntata del trono classico di Uomini e donne. La registrazione che ha avuto luogo, come sempre, presso lo studio Mediaset di Cinecitta' e ha visto protagonista la coppia composta da Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati. Come ben sappiamo, i due hanno partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip [VIDEO]e hanno fatto abbastanza discutere il pubblico sul web, soprattutto per la vicinanza del l'ex tronista al ...

Nilufar e Giordano in crisi per Nicolò - Gianni Sperti lo difende a U&D : 'Basta accuse' : Prosegue l'avventura di Nilufar e Giordano, la coppia nata a Uomini e donne, all'interno del villaggio di Temptation Island Vip, di cui proprio questa sera andra' in onda la terza puntata su Canale 5. La situazione tra i Gilufar all'interno del villaggio non è proprio delle migliori e questa sera vedremo che Giordano andra' su tutte le furie nel momento in cui vedra' degli atteggiamenti ambigui tra Nilufar e Nicolò Ferrari, il suo ex ...