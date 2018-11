Twitter | allo studio il tasto “correggi” per modificare i tweet

meteoweb.eu

(Di lunedì 12 novembre 2018) Nel corso di un evento a New Delhi, in India, il CEO diJack Dorsey ha reso noto che si ipotizza di introdurre il“correggi” perdopo la loro pubblicazione. Due anni fa lo stesso Dorsey aveva rivelato comeavesse valutato la possibilità, senza giungere a una soluzione soddisfacente. Dorsey ha definito “realizzabile” l’intervento immediato perun errore di battitura, mentre non sarebbe possibile “qualsiasidel passato“. “Lo stiamo prendendo in considerazione – ha precisato Dorsey – ma dobbiamo farlo nel modo giusto. Non possiamo precipitarci“, “non possiamo creare qualcosa che distrae o esclude informazioni di dominio pubblico“. L'articoloil“correggi” per...