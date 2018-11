Tutti i lavori più strani e bizzarri delle star prima di diventare famose

Il ministro Savona scrive a Bruxelles : "Lavoriamo Tutti insieme per cambiare in meglio l'Europa" : "Una politeia per un"Europa diversa, più forte e più equa". Recita così la lettera, con destinatario i piani alti di Bruxelles, vergata da Paolo Savona.Il nostro ministro per gli Affari europei fa un gesto importante e la sua scelta lessicale è mirata. "Politeia" è un termine del greco antico che va ad indicare - come spiega la Treccani - l"organizzazione come bene comune di tutti i cittadini, ovvero una costituzione politica (e non solo) ...