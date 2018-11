Tunisia | le misure antiterrorismo del governo sono illegali e arbitrarie

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 novembre 2018) In un post di due settimane fa, avevo segnalato un rapporto di Amnesty International sulle cosiddetteS17, introdotte nel 2013 daldellanell’ambito di un piano nazionale per combattere il terrorismo. Sulla base delle proprie ricerche, Amnesty International aveva concluso che in molti casi quelle, decise dall’esecutivo senza supervisione giudiziaria, erano risultatee discriminatorie. La drammatica coincidenza tra la pubblicazione del post e un attentato nel centro di Tunisi aveva spinto molti commentatori a contestare i contenuti del post, giungendo in un caso a scrivere che “l’attentatrice mi aveva ascoltato”. Ad ascoltare Amnesty International, piuttosto, è stato il Tribunale amministrativo di Tunisi. Il 6 novembre il suo portavoce, il magistrato Imed Ghabri, ha riferito alla stampa che il tribunale ha dichiarato che le...