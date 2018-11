Tumore del pancreas | la neoplasia al centro del convegno del 15 novembre a Giardini Naxos

Uccisa da un Tumore a 11 anni - la mamma era morta 6 anni fa. Il commovente post su FB del papà : Lucy è morta ad appena 11 anni: a luglio 2017 le era stato diagnosticato un glioma pontino intrinseco diffuso, ovvero una forma di tumore del cervello. Dopo un anno e mezzo di cure, la piccola è scomparsa e adesso il padre ha deciso di scriverle una bellissima lettera.Continua a leggere

Muore a 11 anni per un Tumore al cervello - lo stesso male che ha ucciso la madre. La straziante lettera del papà : "Lucy, quando sei nata quasi 11 anni fa, io e la mamma abbiamo scelto il tuo nome, sapendo che il significato era luce. La tua luce è sempre stata molto luminosa, tesoro mio". Inizia così la straziante lettera che un padre dedica alla figlia, morta a 11 anni per un tumore cerebrale incurabile. L'uomo scrive su Facebook il suo dolore, raccontando che solo 6 anni prima, anche la madre della piccola era stata portata via dallo stesso ...

Muore di Tumore a 11 anni - lo stesso male che uccise la mamma 6 anni prima : il commovente post su Facebook del papà : Il mondo è un posto molto peggiore senza di te e spero che mamma e Ruby si stiano prendendo cura di te ora' . 'Ti voglio bene lucy lu lu - conclude - e ho amato tutto di te. Mi dispiace di non aver ...

Red Canzian dei Pooh parla del Tumore a Storie Italiane : Red Canzian choc. Ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai1, il cantante ha parlato un po’ di tutto. Anche di giovani, droga e malattie. “Sicuramente la nostra generazione ha visto tanti amici che se ne sono andati per droga – ha detto Canzian –, però noi all’epoca sognavamo lontano, i nostri sogni avevano una gittata molto lunga. Credo che, ad oggi, questi ragazzi li abbiamo portati a non sognare: non vedono qualcosa da ...

Remo Girone parla del Tumore : “Mi avevano dato per morto” : Remo Girone, ospite da Caterina Balivo a Vieni da me racconta la sua malattia Remo Girone, ospite nella trasmissione pomeridiana Vieni da me, decide di raccontare la sua vita. In particolar modo, l’attore italiano si sofferma su uno spiacevole momento vissuto in prima persona. Intervistato da Caterina Balivo, Remo Girone si lascia andare ad alcune […] L'articolo Remo Girone parla del tumore: “Mi avevano dato per morto” ...

Tumore dell’ovaio : terapie personalizzate e più efficaci con analisi approfondite del DNA : Cresce in Italia il numero di donne che ogni anno sono colpite da Tumore dell’ovaio. Per il 2018 sono attesi 5.200 nuovi casi e si registra un aumento del 7% dal 2013 ad oggi. Si tratta di una malattia insidiosa anche perché otto volte su dieci viene diagnosticata in fase avanzata. Negli ultimi anni ci sono state novità terapeutiche, guidate da analisi molecolari, che ci fanno sperare in un aumento significativo della sopravvivenza delle ...

Tumore del seno : l’87% delle donne sconfigge la malattia : Una dieta troppo ricca di grassi aumenta fino al 24% il rischio di recidiva del Tumore della mammella. È dimostrato il ruolo degli stili di vita sani nella cosiddetta prevenzione terziaria, che mira a evitare il ritorno della malattia. Bastano 150 minuti di attività fisica a settimana (ad esempio camminata veloce o giardinaggio) per ridurre del 25% la mortalità per Tumore della mammella nelle pazienti che hanno già ricevuto la diagnosi rispetto ...

Studio per evitare che il Tumore della prostata non risponda - : Se ti dico scienza e ricerca, cosa ti viene in mente? ' Libertà e crescita . Libertà di pensiero e di azione per la crescita del bene collettivo'. Quali sono secondo te i campi di ricerca più ...

Elena Santarelli - «mamma guerriera come tante» contro il Tumore del figlio : Elena Santarelli, a spasso con GiacomoElena Santarelli, a spasso con GiacomoElena Santarelli, a spasso con GiacomoElena Santarelli, a spasso con GiacomoElena Santarelli, a spasso con GiacomoElena Santarelli, a scuola con Giacomo«Giacomo sta bene, ma continuiamo a fare le chemio, non sono ancora finite. Il suo modo di reagire è stupendo e la ricerca ha fatto passi da giganti. Ma è un percorso abbastanza lungo». A Domenica In Elena Santarelli, ...

Gela - ex operaio : “Seppellivo rifiuti del petrolchimico Eni. Mi dicevano che qui sarebbero morti tutti di Tumore” : “Mi dicevano: ‘qui fra 50 anni moriranno tutti di tumore“. La procura di Gela indaga sui buchi neri dei rifiuti industriali provenienti dal petrolchimico dell’Eni. A confermarlo è il capo dell’ufficio inquirente in provincia di Caltanissetta, Fernando Asaro. L’inchiesta è stata avviata dopo la testimonianza di Emanuele Pistritto, 70 anni, che ieri davanti alle telecamere del programma Nemo, su Rai2, ha ...

Sci – Elena Fanchini più forte del Tumore : l’azzurra riprende l’attività agonistica : Elena Fanchini torna sugli sci: la campionessa azzurra ha battuto il tumore ed è nuovamente a disposizione della squadra femminile di Coppa del Mondo La notizia che tutti aspettavamo è finalmente arrivata. Elena Fanchini ha ottenuto il via libera dalla Commissione Medica FISI per riprendere a pieno ritmo l’attività agonistica. La trentatreenne finanziera bresciana, costretta bruscamente a fermarsi nello scorso mese di gennaio, ha ...

Cancro - ‘oncochip’ per scoprire persone a rischio : testato dal 2019 su 4000 pazienti. “Sarà la carta d’identità del Tumore” : Scovare e identificare le persone che sono predisposte, per familiarità e genetica, al Cancro, ma che ancora non sanno di essere a rischio. È uno degli obiettivi del nuovo ‘oncochip‘, la sfida della diagnostica molecolare che si prefigge di smascherare più tipi di tumore, analizzando quasi 500 geni in un colpo solo. Il dispositivo, messo a punto dai ricercatori dell’Alleanza contro il Cancro (Acc), la più grande rete di ricerca ...

Tumore della prostata : darolutamide è risultata efficace in uno studio nei pazienti non metastatici resistenti alla castrazione : Una nuova molecola non steroidea, darolutamide, ha aumentato significativamente la sopravvivenza libera da metastasi (MFS) rispetto al placebo in pazienti affetti da Tumore della prostata resistente alla castrazione non metastatico (nmCRPC). Lo dimostra lo studio di Fase III ARAMIS (Androgen Receptor inhibiting Agent for MetastatIc-free Survival), che ha raggiunto il suo obiettivo primario. Il profilo di sicurezza e tollerabilità di darolutamide ...

Cerco nel sangue la resistenza del Tumore al seno - : ... non solo per la curiosità che nasce dal sapere ma soprattutto per l'apertura mentale che ti permette di avere la scienza, e mi sono iscritta a Biotecnologie'. Dove ti vedi fra dieci anni? In ...