Trump contro l' OPEC | non dovrebbe tagliare produzione di petrolio

Hillary Clinton candidata nel 2020Vuole la rivincita contro Trump : Rumors clamoroso dagli Usa/ A Hillary Clinton non è bastata la sconfitta del 2016: l'ex first lady pronta a ricandidarsi contro Trump nel 2020. La mossa della disperazione per i democratici Segui su affaritaliani.it

Trump - clima teso con Macron dopo lo scontro sulla difesa Ue : È il tema della difesa europea a turbare l’incontro tra il presidente francese Emmanuel Macron e quello americano Donald Trump. Erano scattate subito scintille tra i due, col...

Michelle Obama attacca Trump : "Fece stalking contro la Clinton" : Michelle Obama si è scagliata contro Donald Trump all'interno del suo 'Becoming', l'autobiografia in uscita anche in Italia. Le elezioni di medio termine hanno segnalato l'esistenza di un vuoto di ...

Nella lotta contro i giornalisti sta vincendo Trump : Milano. Celebrando la sua “vittoria straordinaria” di metà mandato Donald Trump è tornato su un suo grande classico: la stampa è “nemica del popolo”. Di nemici ce ne sono tanti, quasi tutti i giornalisti, i propalatori di “fake news”, ma c’è un nemico particolare, sempre lo stesso: Jim Acosta, il gi

Il pasticcio del nuovo incontro tra Trump e Putin : A Helsinki per Donald Trump era stata un’umiliazione. Si fatto anche regalare un pallone per il figlio Baron con dentro una microspia, come riportato da Bloomberg. Il primo incontro Se in conferenza stampa Trump si era dimostrato così remissivo con Putin, chissà cosa era successo nel faccia a f

'Il nostro governo e Trump uniti contro l'Ue'. Parla Panebianco : D'altronde, i destini di Trump restano incerti, e saranno senz'altro legati all'andamento dell'economia". E incerte restano, insieme a quelli del presidente americano, anche le sorti dei ...

Attivista americano contro l'immigrazione clandestina propone alternativa al muro di Trump - : L'Attivista del movimento anti-immigrazione americano Glenn Spencer ha sviluppato uno speciale sistema di sicurezza e monitoraggio in grado di individuare spacciatori e trafficanti di droga al confine ...

Midterm - Salvini : Complimenti a Trump - conferme cruciali contro tutti : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

I democratici impongono un contropotere a Trump : È stata un’incontestabile vittoria democratica, ma i repubblicani hanno tenuto. Ora il presidente dovrà accettare compromessi e negoziati, ma non è nella sua natura. Leggi

Anche Rihanna contro Trump : «Non mettere le mie canzoni ai tuoi comizi» : Rihanna, testimonial Instagram della sua linea di lingerieRihanna, testimonial Instagram della sua linea di lingerieRihanna, testimonial Instagram della sua linea di lingerieSi allunga la lista di artisti che hanno intimato Donald Trump di non usare le loro canzoni durante i suoi raduni politici. L’ultima a scendere in campo in ordine cronologico è stata Rihanna, che ha chiesto ufficialmente all’inquilino della Casa Bianca di non diffondere più ...

24 ore al voto : Trump e midterm - l?America in guerra contro se stessa : NEW YORK - Il dramma di midterm al suo ultimo atto, l?America in guerra contro se stessa. 24 ore al voto, Congresso in bilico e posta in gioco altissima: c?è in ballo, infatti,...

Midterm : Bono contro Trump sui tagli alla lotta all'Aids : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

