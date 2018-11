Trova un topo nel succo di frutta | Sono quasi svenuta

Inghilterra - compra riso indiano precotto al supermercato e Trova un topo morto : Una vicenda a dir poco da voltastomaco arriva dall'Inghilterra. L'idea era di concedersi un pasto esotico praticamente pronto in tavola per una cena 'alternativa'. Un cittadino inglese, Richard Leech, ha comprato al supermercato [VIDEO] della nota catena 'Lidl' un pacco di riso indiano precotto da scaldare al microonde e mangiare. Voleva variare il solito menù con un piatto sfizioso e rispiarmiare a sé e a sua moglie l'incombenza del cucinare. ...

Cina - donna incinta Trova un topo morto nel brodo : crollo in borsa per la catena di ristoranti : Fa venire i brividi solo a pensarci. In Cina una donna ha trovato un topo nel brodo, in una delle catene più famose di hot pot (stufato), Xiabu Xiabu. E' successo nella provincia orientale dello Shandong, a sud di Pechino, lo scorso 6 settembre. Le immagini del ratto sollevato con le bacchette e posato su un piatto sono diventate virali. Le azioni del gruppo, quotato in borsa, hanno perso quasi il 12,5% del loro valore, prima di riprendersi ...