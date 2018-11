Tre auto parcheggiate per strada danneggiate da un incendio

Le nuove restrizioni di Google sulle autorizzazioni per SMS e Registro chiamate poTrebbero costare ad alcune app la perdita di funzionalità utili : Il team di Google di recente ha annunciato un aggiornamento della sua politica per gli sviluppatori di Google Play ch epotrebbe causare alcuni guai a diverse app L'articolo Le nuove restrizioni di Google sulle autorizzazioni per SMS e Registro chiamate potrebbero costare ad alcune app la perdita di funzionalità utili proviene da TuttoAndroid.

Residenti in Italia con auto targate all'estero - sTretta del governo : sanzioni salate e possibile confisca : Attenzione a circolare in Italia , e in Brianza, con un'auto con targa straniera se non si è Residenti all'estero. Con il nuovo Decreto Sicurezza del governo, e la conseguente modifica di due articoli ...

Piove di Sacco - 16enne travolto da un’auto menTre era in bici : morto : Tragedia nella notte a Piove di Sacco, nel padovano. Un 16enne è stato travolto da un’auto mentre, intorno all’una, era in sella alla sua bicicletta. Portato in codice rosso all’ ospedale di Padova è morto poche ore dopo per le gravissime lesioni riportate. L’incidente In via Roma, coinvolta una Kia Rio condotta da un uomo del posto di 32 anni. M. N., che sarà indagato per omicidio stradale. La dinamica dell’incidente è ancora da ...

Tre autobombe a Mogadiscio - 17 morti : ANSA, - ROMA, 9 NOV - Almeno 17 persone sono state uccise oggi dall'esplosione di tre autobomba azionate da attentatori suicidi vicino all'Hotel Sahafi e al quartier generale per le indagini sulla ...

Melbourne - incendia la sua auto e poi pugnala Tre persone : un morto - Ultime Notizie Flash : Attimi di grande terrore a Melbourne, in Australia, dove un uomo ha prima dato fuoco alla sua auto e poi ha pugnalato tre persone in centro

Trenord taglia alcune corse - e le sostituisce con gli autobus. Il piano interessa anche la Mantova-Cremona : Trenord taglia le corse meno utilizzate e le sostituisce con gli autobus. La razionalizzazione interessa anche la Mantova-Cremona. L'ipotesi è stata presentata da Marco Piuri amministratore di Trenord ...

Terrore a Melbourne - fa esplodere auto e accoltella Tre passanti : un morto Video : Terrore in centro a Melbourne, in Australia: nel pomeriggio, con Bourke Street piena di passanti, un uomo ha appiccato l'incendio alla propria auto e ha accoltellato tre persone prima di essere...

Albaro : travolta da un'auto menTre attraversa la strada - grave pensionata : Una donna di 91 anni è stata travolta da un'auto mentre attraversava la strada in via Zara, nel quartiere genovese di Albaro, e si trova adesso in gravissime condizioni all'ospedale San Martino. È ...

Ravenna - 81enne travolta e uccisa da un’auto menTre attraversa la strada in bicicletta : Tragico incidente stradale giovedì mattina a Bagnacavallo, nella provincia di Ravenna. Una donna di ottantuno anni è stata travolta in bici e uccisa da un'auto, una Mercedes Classe A. L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Locale della Bassa Romagna, che ha effettuato i rilievi.Continua a leggere

Follia a Las Vegas : Tre ragazzi pestano 78enne per rubargli l'auto : La violenza e la brutalità non hanno confini. Ne sa qualcosa un anziano di 78 anni che a Las Vegas è stato circondato e rapinato da 3 giovani balordi che non si sono fatti scrupoli di aggredire l'uomo,...

Mettono all’asta la figlia 17enne e la cedono in cambio di 500 mucche e Tre auto : L'episodio sta facendo molto discutere in sud Sudan dopo la scoperta che a vincere la singolare e assurda asta è stato un noto magnate del posto e che tra i partecipanti figuravano anche alcuni rappresentanti delle istituzioni locali.Continua a leggere

Ragazzo investito da un'auto menTre attraversava la strada : Purtroppo dobbiamo segnalare che, nella giornata di ieri, un giovane 18enne è stato investito da un'auto ad Aiello del Sabato. Il Ragazzo è stato investito mentre attraversava la strada. L'uomo alla ...