Tragedia sull' A1 | un morto a Napoli

"Un ricorso non blocca la demolizione". Il Consiglio di Stato interviene sulla Tragedia di Casteldaccia : "Non può sostenersi che la semplice presentazione di ricorso sia di per sé sufficiente a bloccare l'efficacia dell'ordine di demolizione. In ogni caso, nel 2011 il giudizio al Tar si è concluso e l'ordinanza di demolizione del sindaco non è stata annullata; né il Comune si è mai costituito in giudizio. Quindi, in questi anni l'ordinanza di demolizione poteva - e doveva - essere eseguita". Lo scrive in ...

Il Deputato Regionale Claudio Fava sulla Tragedia dei morti per il maltempo : Serve, soprattutto, che la politica passi dal lutto ai fatti". Cosi il Deputato Regionale Claudio Fava che prosegue "si convochi immediatamente il Parlamento Regionale per discutere degli interventi ...

Maltempo - 9 morti a Casteldaccia : il geologo fa chiarezza sulle due principali cause della Tragedia : “Ci sono tante concause” all’origine della tragedia a Casteldaccia “ma due hanno maggiore peso: la vicinanza del fabbricato al letto del fiume e la cattiva manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrografica. Oggi c’era una miriade di rifiuti di vario tipo e genere, dal manichino alla bombola di gas alla folta vegetazione che impedisce il deflusso dell’acqua”. A dirlo, dopo un sopralluogo nella ...

L'ombra degli abusi edilizi sulla Tragedia di Casteldaccia. I sindaci : "Da anni denunciamo". Il pm indaga : Un territorio devastato dall'abusivismo. Almeno due lottizzazioni abusive, case fuori legge con fognature che scaricano nel fiume. È il quadro descritto da Giuseppe Virga, sindaco di Altavilla Milicia, comune confinante con quello di Casteldaccia in cui nove persone, stanotte, sono morte per l'esondazione del fiume Milicia, il corso d'acqua che separa i due comuni. "Da assessore e poi da sindaco - racconta - ho fatto prima segnalazioni ...

Maltempo - la procura sulla Tragedia di Casteldaccia : “Villetta costruita troppo vicina al fume” : La procura di Termini Imerese ha aperto un fascicolo sulla strage di Casteldaccia, dove il fiume Milicia, esondato a causa del Maltempo, ha travolto e ucciso 9 persone. Tra i dubbi da chiarire anche la posizione della villetta dove si è verificata la tragedia. Il pm Cartosio: "Cercheremo di capire le responsabilità. Il villino appare sospetto, vicino a un corso d'acqua".Continua a leggere

In Sicilia 12 morti per il maltempo. Si indaga sulla Tragedia di Casteldaccia : Roma, 4 nov., askanews, - La procura di Termini Imerese ha aperto un fascicolo d'indagine sulla tragedia di Casteldaccia, nel palermitano, dove nella notte un'ondata di acqua e fango ha travolto una ...

Tragedia a Ostia - motociclista travolge pedone sulle strisce : morti entrambi sul colpo : Doppio incidente mortale questa mattina in via Mar Rosso a Ostia . Un centauro, classe 1966, durante un sorpasso per schivare un furgone ha prima investito un anziano che stava attraversando la strada ...

Tragedia sull'Autostrada del Sole - condannato a 4 anni anni il camionista : E' stato condannato a 4 anni di reclusione, con rito abbreviato, dal gup di Terni, l'autotrasportatore di 48 anni originario della provincia di Taranto ritenuto responsabile della Tragedia consumatasi ...

Tragedia in Piemonte : trovati morti due escursionisti sulle montagne di Pinerolo : Due escursionisti dispersi sulle montagne della zona di Pinerolo, che i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese cercavano da ieri sera, sono stati trovati morti: un 65enne, precipitato con la mountain bike, è stato localizzato a monte del rifugio Granero. Un’altra persone è stata individuata nei pressi del colle del Sabbione, in Val Chisone. A breve si procederà al recupero delle salme. L'articolo Tragedia in Piemonte: ...

Tragedia sulla 71 a Corsalone : muore 39enne. Tre feriti gravi tra cui due ragazze : Una Tragedia si è verificata nel corso della notte sulle strade del Casentino. A seguito di un incidente, una persona è deceduta, altre tre sono rimaste ferite. Due di queste versano in condizioni ...

Maltempo - cade un altro albero sulla strada : Tragedia sfiorata a Posillipo : Stamattina è stata ripulita Via Tito Lucrezio Caro a Posillipo. Un albero è crollato smantellando buona parte del manto stradale. Una tragedia sfiorata per i residenti che oltre tutto,...

Tragedia sfiorata sull’asse di supporto Nola-Villa Literno : sfiorata la Tragedia sull’asse di supporto Nola-Villa Literno nel Napoletano. A causa del forte vento un cartello stradale è caduto

Grande Fratello Vip 2018 : la decisione di Lory Del Santo sarà comunicata lunedì in diretta. Il reality gioca sulla Tragedia : Lory Del Santo a Verissimo Lory Del Santo parteciperà oppure no al Grande Fratello Vip 2018? La decisione verrà comunicata lunedì sera in diretta su Canale 5, nel corso della prima puntata del reality condotto da Ilary Blasi. Nella conferenza stampa di presentazione della terza edizione del GF Vip, i vertici di Mediaset e di Endemol hanno fatto sapere che la scelta di far entrare nella Casa la vincitrice dell’Isola dei Famosi 2005 sarà ...

Grave incidente in autostrada - pullman tampona un camion : Tragedia sull'A21 : tragedia nel Bresciano. In totale le persone coinvolte sono 55, morto l'autista dell'autobus. Gli aggiornamenti