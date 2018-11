Tragedia in Perù – Bus finisce in un dirupo | trasportava una squadra di calcio di

sportfair

: L'Inviata Speciale dell'UNHCR Angelina Jolie in Perù ha incontrato i rifugiati venezuelani, che le hanno raccontato… - UNHCRItalia : L'Inviata Speciale dell'UNHCR Angelina Jolie in Perù ha incontrato i rifugiati venezuelani, che le hanno raccontato… - zazoomblog : Tragedia in Perù lautobus di una squadra studentesca finisce in un burrone: almeno 7 morti - #Tragedia #lautobus… - rdlello : RT @UNHCRItalia: L'Inviata Speciale dell'UNHCR Angelina Jolie in Perù ha incontrato i rifugiati venezuelani, che le hanno raccontato le lor… -

(Di lunedì 12 novembre 2018)in: un autobus cheunadidi bambini è finito in un. Almeno sette i morti Almeno sette persone sono rimaste uccise, la maggior parte bambini, inin un incidente stradale in cui un autobus chetra gli altri i componenti di unadidi bambini è precipitato in un. Lo ha resto noto il Ministero della interni peruviano. Sei dei morti sono calciatori di età compresa tra i 11 ei 14 anni della Under 15 della provincia selvatica Rodríguez de Mendoza che si recava nella capitale del dipartimento dell’Amazonas, Chachapoyas, per un torneo regionale. L’altro defunto è l’autista. Fonti della polizia hanno indicato che ci sono anche circa nove feriti gravi: sette giocatori e un uomo e una donna che stavano viaggiando come tutori della. Al momento non si conoscono le ragioni per le ...