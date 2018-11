Tragedia ad Afragola | ventiduenne perde la vita per un malore improvviso

Blastingnews

: Vincenzo muore a 22 anni dopo un malore. Tragedia in città - cronacacaserta : Vincenzo muore a 22 anni dopo un malore. Tragedia in città -

(Di lunedì 12 novembre 2018) Una tremenda notizia VIDEOha sconvolto la mattinata di ieri della comunita' afragolese: un giovane di soli 22 anni avrebbe perso lanella giornata di ieri a causa di. A lanciare la notizia, la pagina Facebookinforma, attraverso un lungo messaggio di cordoglio pubblicato in home page. La tragica scomparsa Vincenzo Tuccillo aveva ventidue anni ed era un ragazzo semplice, solare, benvoluto dai suoi amici più cari e anche da chi aveva condiviso con lui soltanto una breve parentesi sportiva. La suaè stata stroncata nella mattinata di ieri, quando il giovane è stato colto da unche non gli ha lasciato alcuno scampo: inutili i tentativi di soccorso praticati in extremis per salvargli la. Non sembrerebbe certa al momento la causa mortis, ma potrebbe essersi trattato di un arresto cardiocircolatorio: soltanto l'esame ...