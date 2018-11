Torna ' Radio Italia Live' | anticipazioni | Gue Pequeno e tutti i protagonisti della

Stasera Torna Radio Napolista - si parlerà di Napoli-Psg : Alle 20.30 su Radio Shamal torna Radio Napolista, torna l’appuntamento del giovedì su Radio Shamal. La trasmissione inizierà alle 20.30, si parlerà del post Napoli-Psg, della Champions, del prossimo impegno in campionato in casa del Genoa. In studio, Mario Colella, Massimiliano Gallo, Giuseppe Parente. Regia di Giulio Romolo. Chi vuole potrà interagire in filo diretto con la trasmissione, chiamando al numero di telefono ...

Fiorello Torna su Radio Deejay : largo alle parodie - a iniziare da 'Casa Salvini' : Annuncia 'casino, musica e grandi ospiti' e dice 'sono felice di tornare nella fascia 19-20: amo fare lo spritz Radiofonico!'. Lo showman Fiorello, dando il via al varietà 'Il Rosario della sera' , su ...

Il tempo dei nuovi eroi Torna a Radio Italia : Lorenzo Quinn - primo ospite : Esperto di marketing, comunicazione e innovazione, divulgatore internazionale dei principi dell'economia 0.0 e autore del libro Il tempo dei nuovi eroi , Oscar di Montigny torna su Radio Italia con ...

Nadia Toffa : “Ho subito più di un intervento. Dopo i primi cicli di chemio e radioterapia sembrava tutto finito. Ma a marzo il cancro è Tornato” : “Ho subito più di un intervento. In seguito ad un malore lo scorso dicembre sono stata operata d’urgenza. Poi ho fatto la chemioterapia e la radioterapia. sembrava tutto finito, ma a marzo durante un controllo, è arrivata la brutta notizia. Il cancro era tornato e mi hanno operata nuovamente”. A parlare così è Nadia Toffa che racconta a Silvia Toffanin, nella puntata di Verissimo in onda sabato 13 ottobre, le tappe della sua malattia. ...

Mamma malata di cancro Torna al lavoro dopo la radioterapia ma muore in un incidente : La donna, madre di due bambini di 6 e 8 anni, è morta in un incidente stradale il giorno stesso in cui stava tornando al lavoro dopo mesi di radioterapia.Continua a leggere

Materadio - Torna la Festa di Radio3 nella Capitale Europea della Cultura : Dal 21 al 23 settembre torna Materadio, la Festa di Radio3 che quest’anno dedica un approfondimento alla relazione globale/locale. Programmi in diretta, concerti musicali, spettacoli teatrali e altri appuntamenti speciali, con ospiti d’eccezione fra scrittori, scienziati, artisti. Nel nome di Antonio Infantino e Alessandro Leogrande, prematuramente scomparsi.Continua a leggere

Nadia Toffa Torna su Facebook : "Dopo chemio e radio i capelli ricrescono" : Nadia Toffa, torna su Facebook: la Iena ha scelto di condividere con follower e telespettatori la sua battaglia contro il cancro, sorride e si mostra priva della parrucca nel messaggio postato oggi, in compagnia dell'amico e collega Marco e della mamma Margherita, che la bacia sulla testa. "Circondata dall'amore dell'amico collega Marco e mamma Marghe. Ah sì dopo chemio e radio i capelli ricrescono! Non si rimane pelati per sempre. Così ...