Tor Vergata | verso laurea comune con 7 atenei europei

Policlinico Tor Vergata - debiti e beni a una fondazione (che però ancora non esiste) : I debiti alla Regione Lazio e i beni a una fondazione sconosciuta. Sono queste le preoccupazioni principali che hanno convinto 51 senatori a presentare un’interrogazione ai ministri di Istruzione, Salute ed Economia sul “conferimento in proprietà dei beni mobili e immobili” del Policlinico Tor Vergata di Roma (tra gli ospedali più importanti della Capitale che sorge su terreno di proprietà dell’università) al patrimonio di una fondazione ...

Roma : Controlli antidroga a Tor Bella Monaca e Tor Vergata - arrestate 2 pusher : Roma – La scorsa notte a Roma, nel corso di un servizio antidroga, nei quartieri di Tor Bella Monaca e Tor Vergata, i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno arrestato, in poche ore, tre pusher. In via dell’Archeologia, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato due donne Romane, di 41 e 29 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le due lady pusher sono state sorprese ...